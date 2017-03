PRÉLIMINAIRES DE LA CAN 2019 : La bande à Tshupula en mauvaise posture 

Le Club M a réalisé une exécrable opération lors de la manche aller du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019. La bande à Joe Tshupula a été battue à Moroni par les Comores sur le score de 2 buts à 0. La première fois dans l'histoire que les Coelacanthes viennent à bout des Mauriciens. Ce sont Youssouf Ben Djaloud (69e) et Chaker El Hadur (74e) qui ont été les bourreaux des locaux. De très mauvais augure en marge de la manche retour, ce mardi au stade Anjalay.

Peut-on croire à une remontada du Club M ? Un exploit semblable à celui du FC Barcelone en 8es de finale de La Ligue des Champions, qui avait rendu six buts au Paris Saint Germain lors de la phase retour au Camp Nou. Ou à l'image du champion de Maurice en titre, l'ASPL 2000, qui était également revenu sur un score défavorable pour éliminer les Kenyans de Tusker FC lors du premier tour de la Ligue des Champions d'Afrique. De plus, après avoir arraché le nul à l'extérieur, les Portlouisiens s'étaient imposés à domicile (2-1) après avoir été menés au score.

Mais ce n'est un secret pour personne que le Club M a beaucoup de mal à s'imposer en ce moment, surtout lors des rencontres à l'étranger. Quoi qu'il en soit, se faire battre par la sélection des Comores, une équipe qui dans un passé pas si lointain ne pouvait rivaliser avec la sélection nationale mauricienne, est une contre-performance des plus décevantes, indicatrice d'une baisse de niveau.

Davantage d'efforts

Reste maintenant à redoubler d'effort pour remonter un déficit de deux buts. Vendredi, au stade de Mitsamiouli, les hommes d'Amir Abdou ont fait preuve d'un réalisme froid, profitant de l'exclusion précoce du défenseur Emmanuel Vincent pour accentuer leur mainmise dans ce premier choc régional. Le défenseur de l'ASPL 2000 a vu rouge dès les premiers instants du match après avoir assené un coup de coude à El Fardou.

Les Comores se sont procuré une première grosse occasion à la 25e minute par l'entremise de Chamed, qui a obligé le gardien mauricien, Kevin Jean-Louis, à sortir une parade. Au retour des vestiaires, les Coelacanthes sont passés à la vitesse supérieure, débloquant la situation par Ben Djaloud, défenseur de l'US Orléans, club évoluant en Ligue 2 française. Avant que Chaker El Hadur ne porte le score à 2-0 à la 74e. La messe était dite.

Le gardien comorien n'aura touché le ballon qu'à deux reprises, selon les différents comptes rendus disponibles en ligne. Autant dire que l'attaque mauricienne a été tout simplement inexistante. Le Club M se doit de réaliser l'exploit pour éviter une élimination à ce stade de la compétition. En huit confrontations face aux Comores, le Club M s'est imposé à sept reprises et a forcé le nul à une reprise. La défaite de vendredi constitue donc une première. Pour les coéquipiers de Joe Tshupula, qui avaient marqué ce rendez-vous d'une pierre blanche, l'objectif est bien loin d'être rempli…

La délégation des Comores, composée de 37 membres, débarque à Maurice aujourd'hui à 00h55 sur le même vol que le Club M. Les Comoriens seront logés à l'hôtel Palms, Quatre-Bornes, et s'entraîneront lundi (veille du match) au Anjalay à partir de 16h. Un quatuor seychellois officiera lors de ce match. Il s'agit de Nelson Emile Fred, Hensley Danny Petrousse, Steve Marie and Nelson Ricky Émile. Le Tanzanien Richard Michael Wambura agira comme commissaire du match. L'accès au stade sera payant : Rs 50 prix uniforme. Les billets seront en vente le jour du match à partir de 13 heures.