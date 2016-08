PREMIER SEMESTRE 2016 : Les accidents de la route ont fait 72 morts (+5,9 %)

Le nombre de personnes ayant trouvé la mort dans des accidents de la route au cours du premier semestre 2016 s’est élevé à 72, soit quatre de plus que la période correspondante de 2015. C’est ce qu’indique un relevé publié ce matin par Statistics Mauritius.

Ce relevé indique que 14 452 accidents de la route ont été enregistrés durant les six premiers mois de l’année, représentant une hausse de 5,9 % comparativement au premier semestre de l’année dernière. Le nombre de véhicules (motorisés et non motorisés) impliqués dans ces accidents a également augmenté, passant de 26 671 à 28 294. Les véhicules motorisés, liés à des accidents ayant fait des victimes, étaient au nombre de 2 064 pour le premier semestre 2016 contre 2 032 pour la même période de 2015. Statistics Mauritius indique que, parmi ces véhicules, il y avait 735 (34,3 %) voitures privées et 818 (38,1 %) motocyclettes/mobylettes. Les données officielles montrent que dans la majorité des accidents enregistrés, soit 13 074 cas, il n’y a pas eu de blessés.

Le nombre total de victimes enregistré par les accidents routiers du premier semestre 2016 a atteint 1 911 contre 1 871 pour la période correspondante. Les 1 911 cas sont répartis comme suit : 72 fatals, 275 blessés sérieux et 1 564 blessés légers. Ce dernier chiffre, selon Statistics Mauritius, est en hausse de 2,6 % comparativement au premier semestre 2015. Par contre, on a noté une légère baisse (-1,1 % à 275) du nombre de blessés sérieux. « Out of the 72 persons who died in road accidents during the first semester of 2016, the most vulnerable ones were riders/pillion riders of motorised two wheelers (33) and pedestrians (23) », souligne Statistics Mauritius. Et d’observer également qu’il y a eu moins de cas de hit and run (72 contre 102 pour les six premiers mois de 2015).

Par ailleurs, selon les données disponibles à la NTA, il y avait 496 755 véhicules enregistrés à fin juin 2016, représentant une augmentation nette de 10 611 véhicules (+2,2 %) depuis fin 2015. Le premier semestre de 2016 a été marqué par l’enregistrement de 13 198 véhicules, dont 8 367 étaient neufs et 4 486 étaient des véhicules de seconde main importés. Pendant la même période, 2 587 véhicules ont été « put off the road ».

La flotte était répartie comme suit : voitures/double cab pick-up/véhicules à doubles fonctions – 247 575 ; motocyclettes/mobylettes – 196 631, camions/tracteurs – 27 375, autobus – 14 495 ; autres véhicules – 7 600. Selon Statistics Mauritius, il y avait 195 286 voitures enregistrées au 30 juin 2016, ce qui représente une hausse de 6 987 en six mois. Le nombre de motocyclettes a également subi une hausse importante, passant de 77 603 à 80 296. Pour ce qui est des autobus, la flotte a augmenté de 99 pour se chiffrer à 3 079.