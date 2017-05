PREMIER TRIMESTRE 2017—MUA: Progression de 47,8% des profits nets

Le groupe Mauritius Union Assurance (MUA) a terminé le premier trimestre 2017 avec des bénéfices nets d’impôt de Rs 75,3 millions, par rapport à environ Rs 51 millions pour la période correspondante de 2016, soit une hausse de 47,8%.

Expliquant cette performance trimestrielle, la direction de MUA observe que la valeur des primes nettes a, comme anticipé, diminué passant de Rs 684 millions à Rs 668,2 millions. Cette baisse, précise-t-on, est attribuable à des revenus inférieurs provenant des filiales africaines du groupe. Cependant, la direction se dit sûre que les opérations africaines s’amélioreront au fil des mois et qu’elles aideront à stabiliser les revenus du groupe vers la fin de l’année.

Le conseil d’administration de MUA met en exergue la performance de ses opérations domestiques qui, souligne-t-on, « a dépassé les attentes ». Il précise se réjouir surtout des profits nets records enregistrés par le segment « Assurance générale ». Celui-ci a dégagé des bénéfices de l’ordre de Rs 27 millions, contre Rs 3 millions pour le premier trimestre de 2016. Cette croissance repose essentiellement sur une hausse de 7% des primes nettes et d’une amélioration au niveau du « loss ratio ». La direction du groupe note avec satisfaction que les actions prises pour booster les ventes de certains produits dans les domaines offrant de réelles perspectives de croissance ont porté leurs fruits.

Pour ce qui est du segment « Assurance vie », il a été constaté que l’année « a bien démarré », les revenus d’investissements étant en progression grâce à la bonne tenue du marché financier, dont la Bourse de Maurice. Commentant la performance trimestrielle du groupe, Bertrand Casteres, Chief Executive Officer (CEO), fait ressortir que les opérations locales ont été à la base de la croissance du groupe avec une performance solide au niveau de certains produits spécifiques et des réclamations en baisse dans certains secteurs d’activité. Il est d’avis que, pour la dernière année de son plan stratégique de trois ans, le groupe MUA devrait enregistrer des résultats prometteurs. « I am pleased with the good results that our strategy has delivered across our home market thus far. Four out of five key performance indicators have already been achieved, and we will soon lay the ground work for our next 3-year strategic plan », souligne-t-il.

Notons par ailleurs que le groupe MUA présentait, au 31 mars dernier, un bilan de Rs 13,6 milliards et que la valeur nette des actifs par action a augmenté de 3% pour atteindre Rs 51,30.