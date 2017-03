PREMIÈRE À MAURICE : Un opérateur privé offre un service d’hélicoptères

Corail Hélicoptères Ltd est la première entreprise privée à offrir un service d’hélicoptères à Maurice avec un premier appareil disponible à l’aéroport SSR de Plaisance. Formée depuis 2010, la compagnie, qui « dispose maintenant de tous les éléments requis pour offrir ces services », a obtenu son permis d’opération (Air Operator Certificate) du département de l’aviation civile de Maurice le 8 mars dernier.

Corail Hélicoptères Ltd est prête à assurer ses premiers vols commerciaux de l’aéroport aux hôtels, mais aussi pour des activités professionnelles et de loisirs. Elle met à la disposition des clients un appareil Airbus AS355N bimoteur pour des vols allant jusqu’à une distance maximum de 700 kilomètres. « Cet appareil, ayant deux moteurs, offre une sécurité supplémentaire par rapport à un monomoteur et peut effectuer des vols sur les îlots autour de Maurice, Coin de Mire et l’île Plate par exemple ». Elle propose aussi d’assurer des vols entre Maurice et La Réunion en moins d’une demi-heure, fait ressortir un communiqué de presse émis pour l’occasion. L’appareil peut transporter jusqu’à six passagers. Si les tarifs n’ont pas été communiqués, l’entreprise fait ressortir qu’elle s’alignera à ceux pratiqués ailleurs pour ce niveau de prestation.

La nouvelle compagnie bénéficie de l’expertise technique, opérationnelle et commerciale de son partenaire SAS Corail Hélicoptères présente à La Réunion depuis 13 ans et à l’île St-Martin dans les Caraïbes. Elle signifie son intention de travailler avec tous les partenaires du tourisme et du voyage à Maurice. Toutefois, selon des sources proches de la direction, les responsables du projet ne souhaitent pas dévoiler leurs identités ces jours-ci.