PRÉSENTATION : Black Soul Fever

Black Soul Fever est un quatuor formé par Giovanni Grégoire, Maureen Mohendro, Didier Perraud et Jean-Michel Anne. Les premiers pas de cette formation se font avec des cover versions. En attendant de trouver les arrangements musicaux à leurs propres compositions, les quatre amis prennent du plaisir sur scène et au contact du public.

Voilà un an que Giovanni Grégoire, Didier Perraud et Jean-Michel Anne ont repris leurs vieilles habitudes, “comme si nous ne nous étions jamais quittés”, mais avec un nouvel objectif. Celui de sceller ces retrouvailles par quelque chose “de plus sérieux et de plus concret”. C’est ainsi qu’a débuté l’aventure des Black Soul Fever avec, dans la foulée, la présence de Maureen Mohendro. Malgré ces années de séparation consacrées à leur vie professionnelle et personnelle, la bande d’amis confie que “rien n’a changé entre nous. Nous avons vite retrouvé nos repères. Tous les prétextes sont bons pour que nous organisions des petites jam sessions, partager nos dernières découvertes musicales et surtout nous amuser”.

Les membres du Black Soul Fever sont tous les quatre chanteurs et musiciens. Cela leur permet d’improviser lors des représentations en live. “Le courant passe tellement bien entre nous qu’il suffit d’un regard pour qu’on se comprenne”, confie Giovanni Grégoire.

Le groupe n’a pas souhaité avoir de leader. Chaque membre est libre d’apporter sa touche au répertoire. Une manière de procéder qui suscite la curiosité du public, de plus en plus nombreux à suivre leur parcours sur la scène locale. Régulièrement, la formation se produit dans les pubs, soirées privées et autres bals. Les nombreuses invitations à se produire “confirment que nous sommes parvenus à faire quelque chose de différent, que les gens apprécient”.

Univers musical varié.

Pour se frayer un chemin, les Black Soul Fever ont choisi un univers musical varié, comprenant des morceaux ayant bercé leur jeunesse. De Coldplay à Michael Jackson, en passant par Bob Marley, Kaya, ainsi que du rock et de la soul, entre autres. “C’est grâce à ces tubes qu’on s’est découvert une passion pour la musique. Nous avons choisi des univers où nous nous sentons à l’aise. L’important est de prendre plaisir”, souligne Didier Perraud. Jean-Michel Anne ajoute : “Old is gold. Les gens de notre génération sont étonnés de retrouver de vieux morceaux dans de nouvelles versions, tandis que les jeunes découvrent des titres qu’ils n’auraient jamais pensé écouter un jour.”

Les reprises ont permis à la bande d’amis de se roder. La prochaine étape pour les Black Soul Fever s’annonce plus sérieuse. D’ici le début de 2017, Maureen Mohendro, Giovanni Grégoire, Didier Perraud et Jean-Michel Anne débarqueront avec leurs propres compositions, avec un single, qui sera suivi par un maxi de quatre titres. Le quatuor espère “se faire plaisir et laisser une trace de ce que nous aimons faire”.