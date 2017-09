PRÉSENTATION DES MAILLOTS : Un spectacle haut de gamme attendu, selon Lawrence Wong 

Alors que la 36e édition du Tour approche à grands pas, la présentation des différents maillots a été effectuée hier après-midi au siège de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) à Port Louis. Et ce, en présence des dirigeants de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), du ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, du lord-maire, Dany Augustin, et des représentants des différents commanditaires, entre autres.

Selon Lawrence Wong, président de la FMC, cette présente édition se situe dans un contexte particulier. Surtout après le sacre de Christopher Lagane au Tour de la Réunion le mois dernier. Il a ainsi loué le travail accompli par le directeur technique national, Michel Thèze. « Avec lui à nos côtés, nous pouvons être sûrs que le cyclisme mauricien se dirige dans la bonne direction, avec une sérénité absolue. » Toutefois, il a souligné qu’il ne faudra pas s’endormir sur ses lauriers, même si un palier important a été franchi.

De ce fait, les cyclistes mauriciens sont attendus au tournant au cours des prochains jours. « Cette victoire à La Réunion, qui survient après 33 ans, rehausse considérablement l’attrait du Tour de Maurice. Un spectacle haut de gamme est attendu », a fait ressortir Lawrence Wong. Ce dernier s’est également appesanti sur un des projets chers à la fédération, à savoir la formation des jeunes. C’est ainsi que deux académies ont ouvert leurs portes au Nord et à l’Ouest, et les premiers résultats ont été obtenus avec le bon comportement de certains bénéficiaires. Le président de la FMC a souhaité l’ouverture d’autres structures de la sorte afin de permettre « l’intégration des enfants délaissés et issus de milieux difficiles. »

De son côté, Stephan Toussaint a également mis l’accent sur le travail réalisé par Michel Thèze. « Grâce à son expérience, les résultats ont été obtenus. » Selon lui, le succès final de Christopher Lagane a démontré que le cyclisme mauricien se situe dans la bonne voie, et il a appelé à la mobilisation des Mauriciens pour encourager les représentants locaux vers une nouvelle consécration.

Concernant l’aspect technique du Tour, l’entraîneur national, José Achille, a fait remarquer que le prologue sera inédit et permettra d’avoir une première idée des forces en présence. À son avis, la Montée Lapeyre lors de la deuxième étape fera des dégâts, alors que la quatrième étape verra l’émergence de ceux pouvant aspirer à la victoire finale. Selon José Achille, la sixième étape, avec trois cols à franchir et notamment les 11 km de Bassin Blanc, constituera le juge de paix. « Ce sera un superbe Tour avec ses rushes et ses montées », conclut l’entraîneur national.

Au niveau des maillots, les différents commanditaires seront Swan Insurance (maillot jaune), Chili (classement par points), Municipalité de Port Louis (Prix de la Montagne), Tara (rush), Alpen (meilleur jeune-23 ans), Air Mauritius (régional), Nature’s Juice (Masters), Intermart (combativité) et Potato Croq (casquette du Tour).