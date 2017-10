PRÉSENTATION DES NOUVEAUX TÉLÉVISEURS SAMSUNG QLED: Vishal Damree: “Possibilities are limitless”

Dévoilés lors d’une cérémonie de lancement à Ébène, les nouveaux téléviseurs Samsung QLED sont désormais disponibles à la vente à Maurice. Retour sur les principales nouveautés.

“Samsung a beaucoup travaillé sur ce filtre puisqu’il annonce une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 (une première) et un pic de luminosité pouvant atteindre 1 500 à 2 000 cd/m2.” Le Consumer Electronics Business Coordinator de la marque à Maurice, Vishal Damree, “a annoncé la couleur” lors du lancement officiel des téléviseurs Samsung QLED, dont l’objectif, selon lui, est de “conforter notre place de No1.”

On note pas mal de nouveautés du côté du design et des fonctionnalités sur l’ensemble de ces nouveaux téléviseurs. Quasiment sans bordures, ces derniers peuvent se fixer au mur grâce à un nouveau support “facile à installer.” Les nouveaux téléviseurs Samsung Q7, Q8 (incurvé) et Q9 utilisent toujours un système de rétroéclairage Edge LED (ou Full LED) associé à une dalle LCD et un filtre à boîtes quantiques. “Les fabricants utilisent un traitement vidéo pour essayer de tromper l’œil et forcer la netteté des objets en mouvement”, souligne Vishal Damree. Et de conclure que “possibilities are limitless with Samsung.”