PRÉSENTATION DE LA SMART CITY : Le PM insiste sur la sécurité publique et l'efficacité des systèmes de transport

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a procédé hier au lancement officiel de la Smart City de Médine, désormais connue sous l'appellation Unicity. La cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative a eu lieu hier à Cascavelle, non loin du campus de la Middlesex University, qui fait partie intégrante de l'Unicity. Le Premier ministre a souligné que son gouvernement veut doter le pays d'infrastructures modernes de niveau international et accorde une grande importance à la sécurité publique et à l'efficacité des systèmes de transport.

Dans son intervention, Pravind Jugnauth a mentionné indirectement le projet Metro Express en remerciant le groupe Medine d'avoir offert des terres au gouvernement dans le cadre de ce projet. « Cela démontre l'engagement du secteur privé à soutenir le gouvernement dans sa quête pour atteindre ses ambitions », a observé le Premier ministre. Il a de plus insisté sur la volonté du gouvernement de faire de Maurice « un lieu où les Mauriciens vivent en parfaite harmonie, où tous participent activement au développement et au progrès du pays ». Et d'ajouter : « Le chemin est long et sera certes semé d’embûches, mais je sais que vous avez la capacité de le faire et que vous me soutenez pour réaliser vos rêves et vos aspirations. » Pravind Jugnauth a également souligné que l'équipe gouvernementale travaille « d'arrache-pied » pour faire de cette vision une réalité. « Tout comme la Medine Smart City changera le paysage de l'Ouest, d'autres projets semblables se succéderont partout dans l'île », prévoit-il.

Pravind Jugnauth a en outre rappelé que Medine a été un des pionniers de l'industrie cannière au début du siècle dernier. Le groupe sucrier est, au fil des années, allé au-delà de l'industrie traditionnelle cannière pour s'engager dans les projets de loisir, des projets fonciers dans l'industrie du savoir, comprenant l'Education Village, qui accueille des universités internationales de grande réputation. Ce qui permet de positionner Maurice comme un « Education Hub ».

Thierry Sauzier, directeur adjoint du groupe Medine et présenté comme la cheville ouvrière l'Unicity, a pour sa part estimé que l'industrie du savoir, et en particulier l'enseignement supérieur de qualité, se présente comme un pilier majeur de l'économie mauricienne. « C'est un moyen pour Maurice d'attirer sur le territoire les talents africains et de retenir les meilleurs cerveaux qui seront les Mauriciens de demain », concède-t-il.

L'Unicity occupera une superficie de 800 arpents et intégrera Bambous, Cascavelle et Flic-en-Flac. Des investissements de l'ordre de Rs 35 milliards devraient être attirés. De son côté, l'Education Village accueillera cette année quelque 1 700 étudiants, dont 25% d'étrangers venant surtout d'Afrique. Le CEO de Medine, Daniel Giraud, a annoncé que l'Education Village de Medine compte accueillir quelque 5 000 étudiants dans un proche avenir.