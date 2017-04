PRÉSIDENTIELLE 2017 EN FRANCE : Une campagne qui a changé les règles du jeu

Dimanche 23 avril 2017. Le repas de famille dominical est tendu : les convives, silencieux, regardent leur assiette sale en attendant le fromage, écoutant le frère et la sœur se disputer leur favori. Lui a 24 ans, il vote Mélenchon. Il en a assez de cette oligarchie qui ment aux Français depuis trop longtemps, et il est horripilé tant par le Front national que par les méthodes populistes de François Fillon, et ne comprend pas la dynamique Macron. Elle a 27 ans, jeune entrepreneure. Elle a choisi le vote Macron, car il incarne le renouveau et l’optimisme français, sans pour autant verser dans les extrêmes qui lui font hérisser les poils. Cette situation incarne parfaitement la situation politique actuelle : des échanges passionnés entre militants face à des indécis toujours aussi silencieux.

Avec quatre candidats qui se disputent la première place à très peu de points d’écart dans des sondages toujours aussi moroses, impossible de prédire quels seront les grands gagnants du premier tour. La grande favorite des derniers sondages est encore l’abstention, estimée à près de 30% (contre 28% en 2002, lorsque la France découvrait avec stupeur un second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen). J’essayerai donc, dans les lignes qui suivent, de donner un point de vue d’un citoyen, celui d’un étudiant qui, tous les jours, observe ce qui semble être une rupture définitive avec les règles d’un jeu politique usé.

Un rejet attendu

À vrai dire, personne n’a attendu les sondages de la veille des élections pour savoir que la campagne 2017 serait chahutée par le vote blanc et l’abstention. Que de promesses non tenues ont été faites aux Français lors des derniers quinquennats, et le premier rejet qui aurait dû servir de leçon, en 2002, semble pourtant n’avoir eu aucun écho sur les politiques qui ont continué de servir la même soupe à leurs électeurs. Comment, donc, ne pas comprendre le dégoût, voire la colère, qui s’est emparé des Français à une heure aussi grave qui est celle de l’élection présidentielle ?

Comme si cela ne suffisait pas, sur les onze candidats à la présidentielle, quatre sont en tête. Et sur les quatre, deux ont des affaires judiciaires ayant éclaté en pleine campagne, et aucun ne semble se plier aux règles du système judiciaire, les deux ayant rejeté leurs accusations sur le dos de cabales politiques et de sombres complots, fomentés par le « Cabinet Noir » du président sortant pour les éliminer de la course. « Quelle indignité… » ironiserais-je, reprenant les mots de Nicolas Sarkozy lors du débat des primaires.

Au-delà d’un souci de moralisation de la vie publique qui est aujourd’hui proposé au programme de quatre candidats (Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon), il y a une lassitude marquée pour le clivage gauche-droite qui n’a eu de cesse de marquer la politique française ces dernières années. Cette opposition constante a fini par glisser vers une lutte acharnée pour la défense des intérêts personnels de chacun des partis, au point qu’aucun des deux camps n’est plus capable d’avoir la lucidité de reconnaître ni les succès, ni les échecs de l’autre. Les débats à l’Assemblée nationale illustrent justement cette guerre constante que se mènent les deux camps. Les séances de question au gouvernement qui rythment la vie politique française se résument donc à ce bref échange :



Dominique Dord, député UMP de Savoie commence par ironiser, au sujet des politiques économiques, « Vous aviez promis la croissance, elle est à zéro, mais c’est pas de votre faute », ce à quoi Bernard Cazeneuve, Premier ministre actuel de François Hollande, répond « Monsieur le député, vous avez raison, ce n’est pas de notre faute… C’est de la vôtre ! » (1).

À cette logique irresponsable de ceux qui ont gouverné le pays s’ajoute un véritable étiolement du Parti socialiste et du parti Les Républicains, au sein duquel les divisions sont de plus en plus nombreuses. Les primaires qui ont eu lieu au sein de chacun des partis furent l’apogée de cette déliquescence : sous des prétextes démocratiques, les primaires ont fait apparaître des dissensions si importantes au sein des partis qu’elles ont révélé des fragilités qui laissaient douter de ce qui allait se passer ces dernières semaines : à droite, au moment où les affaires de François Fillon ont éclaté au grand jour, il y eut tant de retraits de soutien que le journal Libération a créé « le compteur des lâcheurs de Fillon ». À gauche, Benoit Hamon peine encore à monter dans les sondages, stagnant autour de 8% des intentions de vote, après qu’une bonne partie des militants et responsables PS l’ont abandonné au profit d’Emmanuel Macron, un outsider de la classe politique critiqué pour avoir abandonné la gauche, ou de Jean-Luc Mélenchon, critiqué pour avoir refusé l’alliance avec le vainqueur des primaires. Cet effondrement de la classe politique, combiné à la prépondérance de l’abstentionnisme, a permis de renforcer les votes extrêmes.

La montée inévitable des extrêmes en France

C’est donc dans ce climat de rejet de la politique que l’on voit apparaître la tentation de l’extrémisme. Cette tentation est d’ailleurs conjuguée à une remarquable stratégie de communication de la part des candidats d’extrême droite et d’extrême gauche qui ont, une année durant, fait une campagne enrobée dans le sucre, montrant un visage sympathique et à même de comprendre les citoyens français. Cette progression est encore plus remarquable chez Jean-Luc Mélenchon, qui a, au cours des débats, mis en avant ses talents de tribun hors pair, laissant de côté l’agressivité qui le définissait jusqu’alors.

Ces discours, dont on perçoit l’efficacité dans les sondages, sont plus à même de séduire les Français, qui se laissent volontiers porter par la volonté radicale de ces mouvances à caractère souverainiste. C’est d’ailleurs là que l’on voit le paradoxe de l’électorat français qui, à chaque nouvelle élection, se laisse séduire par la personne plus que par le programme. Combien, à l’arrivée, sont pourtant désillusionnés du résultat obtenu, lorsqu’ils s’aperçoivent, un peu tard, du programme pour lequel ils ont voté ? N’est-ce d’ailleurs pas pour cela que Martin Walser, écrivain allemand, qualifiait les Français comme étant « le peuple d’Europe le plus difficile à gouverner » (2) ?

Je souhaite d’ailleurs reprendre les mots de Fabrice Luchini lorsqu’il fait référence à Deleuze et qu’il dit avec humour : « c’est physique, on est toujours attirés par les gens physiquement » (3). C’est à peu près ce qui justifie les intentions de vote des personnes sondées aujourd’hui.

Plus qu’une analyse, la situation électorale actuelle est digne d’une expertise sociologique, qui permettrait de comprendre les tendances électorales. Sur quatre candidats susceptibles d’accéder au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, deux sont empêtrés dans des affaires judiciaires. Et pourtant, ces mêmes personnes bénéficient d’une confiance de leur électorat qui semble inébranlable. Un autre indicateur de cette attirance pour la personne est encore chez Mélenchon ou chez Macron : l’un parce que c’est un excellent orateur et qu’il est perçu comme le gentil révolutionnaire, l’autre parce qu’il est jeune et sympathique. Et le troisième indicateur qui prouve que les gens n’adhèrent pas au programme, mais bien à la personne, c’est le contenu des discussions et des débats : ils sont très rares ceux qui savent ce que contiennent réellement les programmes de chacun, et qui sont prédisposés à en parler. Lorsque l’on regarde un débat, ce n’est pas tant pour les idées que pour le plaisir de voir des étincelles entre les candidats qui se battent.

Difficile, donc, de réfléchir à proprement parler, lorsque les discussions ne portent plus sur le fond, mais se limitent à des trolls permanents que s’échangent les militants pour savoir qui tapera le plus fort.

Et toi, pour qui tu votes ?

Il est parfois difficile de faire son choix. Certains ont abandonné l’idée de voter pour, au grand dam de Benoit Hamon, qui, dans son clip de campagne, martèle « nous sommes las, fatigués de voter contre, nous voulons pouvoir voter à nouveau pour ! ». Hélas pour lui, c’est un appel qui tombe dans le vide puisque beaucoup d’électeurs sont encore au point de faire de savants calculs pour savoir pour qui voter, surtout dans l’objectif de contrer les extrêmes et d’éviter un nouveau 2002.

Pour ma part, je m’inscris dans l’opposition aux extrêmes, et me contente d’avertir en reprenant les mots de Jacques Chirac, lors de son ultime allocution à l’Élysée : « Ne composez jamais avec l’extrémisme, [il] a déjà failli nous conduire à l’abîme. C’est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l’âme de la France, dit non à l’extrémisme » (4).

J’ai donc fait mon choix, fidèle à mes valeurs. Il y aurait eu de grandes chances que je vote blanc ou Hamon si Emmanuel Macron ne s’était pas présenté. Il représente, pour moi, un optimisme et un renouveau auquel je m’identifie, et je considère qu’il est le seul à présenter la France et l’Union européenne comme une chance, discours devenu bien rare dans un climat aussi pessimiste que le nôtre.