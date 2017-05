PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE : Macron obtient 79,83% des suffrages à Maurice

Les électeurs français vivant à Maurice, et qui se sont rendus aux urnes hier, ont voté massivement en faveur d’Emmanuel Macron, qui a obtenu 79,83% des suffrages chez nous, contre 20,17% à Marine Le Pen. Le taux de participation à Maurice a tourné autour de 49,11%, ce qui correspond à 3 683 électeurs sur un total de 7 981 enregistrés, 200 Français ayant effectué un vote blanc en sus de 37 nuls. Emmanuel Macron a ainsi obtenu 2 940 voix, contre 743 à sa rivale.

Le consulat français à Maurice précise toutefois que les résultats du deuxième tour de la présidentielle sont publiés sous réserve de leur validation par le conseil constitutionnel. Selon les estimations données par le ministère français de l’Intérieur, Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66,06% des voix, contre 33,94% pour Marine Le Pen. Le taux de participation national est de 74,62%. Quelque 8,49% des électeurs ont voté blanc.

RÉACTIONS

XLD : « L’Europe connaîtra une plus grande stabilité »

Commentant la victoire d’Emmanuel Macron ce matin, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a félicité chaleureusement le nouveau président français et estime que le résultat de la présidentielle est « bon pour Maurice ». Il ajoute : « Au niveau de l’Europe, il y a aura une plus grande stabilité. De plus, son ouverture préconisée sur l’extérieur est bonne pour Maurice. »

De plus, Xavier-Luc Duval considère que l’élection d’Emmanuel Macron « démontre plus que jamais que tout est possible en politique ». Il précise cependant : « Le nouveau président aura toutefois de grands défis à relever sur le plan intérieur. Il devra redresser non seulement l’économie française, qui patauge, mais aussi les problèmes sociaux, avec les divisions qui existent dans la société française et le problème de l’intégration des minorités françaises. »