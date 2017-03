Presse et politique

L’homme est d’une nature faible. Il lui arrive bien souvent de tuer le messager pour mieux céder au chant des sirènes. Cette faiblesse a été depuis longtemps comprise et exploitée par des hommes peu scrupuleux et autres margoulins à travers le monde. Une légende raconte qu’un barbier avait apposé devant sa vitrine une enseigne permanente : « rasage gratuit demain ». Lorsqu’un de ses 'tondus' se présentait le lendemain, le figaro, dentier aux quatre vents, lui montrait fièrement l’enseigne : « ... demain ». Nos politiques, à Maurice comme dans d’autres pays, en font de même, sinon pire. Ils ont compris que le respect de la parole donnée n’était pas rémunérateur dans leur environnement pervers. « Les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient », en France. « Moralite pa ranpli vant », à Maurice. Depuis longtemps le peuple s’est résigné à ces mensonges. Il n’a même plus la force de se battre et se contente d’accepter les miettes que son destin mis sous tutelle veut bien lui offrir avec, parfois, un retentissant « mersi misie ». Aujourd’hui, pour enfoncer le clou, nos élus semblent vouloir nous rendre hermétiques aux opinions autres que les leurs et celles de leurs cireurs.

La presse indépendante, papier ou multimédia, qui ose mettre en lumière ou à l’épreuve les possibles travers de nos dirigeants et de leurs âmes damnées, est vilipendée et parfois même boycottée. Dieu, qu’ils seraient heureux, si nos vénérables princes pouvaient ériger un mur à la Trump entre le peuple et ces 'zournalis san lamour prop', ces empêcheurs de tourner en rond. Il est connu que nos dirigeants abhorrent ceux qui les critiquent et adorent ceux qui les encensent. Bien souvent, ceux qui se sont servis de la presse indépendante pour faire valoir leurs vraies ou fausses aspirations de justice et de liberté deviennent, une fois au pouvoir, les plus grands pourfendeurs de ces mêmes médias. Pour revenir, sûrement, à de meilleurs sentiments aussitôt éconduits. Comme le fait si bien remarquer Edwy Plenel dans son ouvrage Le droit de savoir : « C’est à chaque fois la même danse infernale : pour mieux taire, étouffer ou oublier les informations dérangeantes, le journaliste qui les porte au grand jour est désigné à la vindicte, traité en ennemi, accablé de maux imaginaires et affublé de mots incongrus. »

Dans le cas Sobrinho, il était du devoir de la presse d’informer la population des soupçons qui pèsent sur le personnage. Tout comme il est du devoir des autorités d’instituer, dans la transparence totale, une enquête sérieuse. Il ne faut pas toujours croire tout ce qui sort de la bouche de nos politiciens. Maurice n’est ni un tigre de l’océan Indien, ni un Lion d’Afrique. Nous sommes fragiles. Nous avons une économie fragile. De nos jours, le vol est très sophistiqué : je ne sais plus qui le disait, « un voleur n’a plus besoin de braquer une banque aujourd’hui, il peut simplement s’en acheter une ». Nous avons l’obligation de protéger les acquis de nos enfants. Nous ne pouvons permettre à la grande corruption de s’installer chez nous. Elle est pire que la peste : « elle est semblable à l’enfer où il est facile d’y entrer et presque impossible d’en sortir…Dès que les premières digues ont cédé, la grande corruption entraîne ses bénéficiaires vers une accumulation déraisonnable », constate Eva Joly (Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre ?).

Je fais un appel à nos élus, surtout ceux de la majorité : ne vendez pas votre âme au diable. Ne permettez pas à vos pairs de vampiriser ce petit coin de paradis qu’est le nôtre. N’attendez pas d’être dan karo kann pour avoir la délicatesse de dénoncer les éventuelles dérives criminelles de vos amis. La solidarité gouvernementale ne doit pas primer sur la vérité et la justice. Vous perdrez au pire quelques avantages pécuniaires, mais vous gagnerez le respect de la postérité.