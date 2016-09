Presse : un fait historique à rebours

Le spectacle qu’ont donné certains journalistes hier au Treasury Building lors de la conférence de presse du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, est inquiétant à plus d’un titre. De par leur démarche, ils ont adopté la position de censeurs de l’information. Censeurs de faits émanant de la plus haute instance constitutionnelle, soit des délibérations du Conseil des ministres. Pas seulement de censeurs mais aussi de bourreaux à la cagoule d’informations discutées en secret par des décideurs politiques.

Probablement, ces journalistes ont la mémoire courte. Ou encore ils ne sont pas informés d’un fait historique et majeur pour cette même presse mauricienne. Evénement, qui est passé inaperçu. Inconcevable, diront les historiens de la presse. À la fin de la semaine dernière, cela a fait quarante ans que la presse mauricienne sortait du joug de la censure. Cette censure de la presse décidée et exécutée par les Princes du Pouvoir d’alors, qui voyaient le pouvoir leur échapper depuis la victoire de Dev Virahsawmy, candidat du MMM, à l’élection partielle de Pamplemousses/Triolet de 1971.

C’est vrai qu’à voir les gesticulations de certains journalistes se donnant en spectacle et faisant l’intéressant devant le chef du gouvernement, ils n’ont pas connu cette période glorieuse de lutte pour la liberté de la presse, de ce combat quotidien pour informer la population de ce qui se passait dans le pays. Ils n’ont pas connu les ciseaux des censeurs installés aux Casernes centrales, agissant sous les diktats venant de l’hôtel du gouvernement. Ils n’ont pas connu cette humiliation quotidienne d’avoir à soumettre à la police les épreuves de chaque édition du journal entre le bouclage et l’impression.

Ils n’ont pas connu cette épreuve de « Silence ! On censure ! ». Quand le censeur avait actionné la guillotine sur un article rédigé avec toutes les précautions, la presse n’avait aucun recours. Même pas du judiciaire. Ils n’ont pas subi la présence répressive de la police débarquant à la presse à n’importe quel moment pour tout contrôler et tout vérifier. Tout cela au nom de la Censure de la Presse. Une presse muselée par l’hôtel du gouvernement mais qui n’avait à aucun moment renié son rôle d’informer en dépit de la Censure de la Presse.

En ce début de septembre 1976, ce fut un véritable ouf de soulagement qu’a poussé la presse avec la levée de la censure en prélude aux élections générales de 1976, dont la tenue fut renvoyée pendant des années. Fait encore historique : l’annonce de la fin de la censure avait coïncidé avec l’annonce du décès de Mao Tse Toung. Tous ceux qui ont vécu cette censure de la presse, que ce soit du préposé de la salle de rédaction au rédacteur en chef, ont encore en mémoire cette plaie à la démocratie pas encore cicatrisée, en l’occurrence un abus de pouvoirs avec les droits fondamentaux confisqués et les opposants politiques en prison.

Quarante ans après, soit en septembre 2016, le spectacle est affligeant avec un fait historique à rebours. Des défenseurs du Freedom of Information Act s’offusquent de la publication d’une information du conseil des ministres selon laquelle le projet de Heritage City, mort et enterré avec les honneurs au lendemain de la présentation du Budget 2016-17, ait été abordé et discuté au même Conseil des ministres. Et ce, un mois après le rejet de ce projet.

À voir la démarche de certains dans la presse, doit-on conclure que cette information aurait dû être censurée comme il y a 40 ans de cela? Devra-t-on utiliser l’expression « autocensurer » en de telles circonstances pour plaire à ceux qui croient probablement que « News is when a dog bites a bishop » et non le contraire pour caresser les intérêts inavouables dans le sens du poil? La population n’avait-elle pas le droit de savoir si le gouvernement a institué un comité de haut niveau « to finalise all issues » par rapport à Heritage City ? La population ne devait-elle pas être informée d’un changement d’attitude à 180°, voire même d’une volte-face, sur cette affaire ?

Enfin, y a-t-il un rédacteur en chef digne de ce nom dans la presse mauricienne pour faire sien cet adage à la dent dure : « Publish and Be Damned » et défendre le point de vue que la liberté de la presse, et surtout le choix d’informer dans une démocratie, transcende tous les intérêts et n’a de compte qu’à rendre qu’au nom de ce même principe de liberté?



PRESSE TOM SEK