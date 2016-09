PRESSE : L’envol du Canard enchaîné

La première version du journal paraît le 10 septembre 1915. Son fondateur, Maurice Maréchal, le saborde au bout de cinq numéros, en raison de la censure et de faibles moyens. L’année suivante, Le Canard reprenait son envol avec une nouvelle formule.

Le Canard enchaîné occupe une place particulière dans le paysage médiatique français. Fiable, drôle, indépendant, satirique, chacun de ses numéros fait trembler les politiques. L’hebdomadaire est né en 1915, mais il prend son véritable envol l’année suivante, en réaction à la censure et aux mensonges officiels qui gangrenaient alors une presse aux ordres.

À l’origine de cette formidable aventure journalistique qui va bouleverser la presse française, deux hommes : Maurice Maréchal et Henri-Paul Gassier. Le premier est un journaliste de gauche. Henri-Paul Gassier, lui, est un homme qui ne vit que pour le dessin et particulièrement pour la caricature. Tous deux ont un point commun : la détestation du mensonge allié à un vif esprit caustique.

La naissance du Canard est la conséquence d’une réaction contre le bourrage de crânes que distillent les “grands journaux” d’alors : fausses nouvelles, patriotisme virulent, chauvinisme éhonté… Le ton de son premier édito donne le ton : “Le Canard Enchaîné a décidé de rompre délibérément avec toutes les traditions journalistiques établies jusqu’à ce jour. C’est assez dire qu’il s’engage à ne publier, sous aucun prétexte, un article stratégique, diplomatique ou économique, quel qu’il soit. Enfin, le Canard Enchaîné prendra la liberté grande de n’insérer, après minutieuse vérification, que des nouvelles rigoureusement inexactes. Chacun sait, en effet, que la presse française, sans exception, ne communique à ses lecteurs, depuis le début de la guerre, que des nouvelles implacablement vraies.”

Refus de la manne publicitaire.

La censure, surnommée Anasthasie, leur est une ennemie intime. Ils prennent la peine de lui adresser une lettre en décembre 1916. On reconnaît le ton qui a fait, depuis, la réputation du journal : “Que vous ai-je fait ? J’étais folâtre, badin; j’étais gai; j’étais Gaulois; j’étais Français, en un mot… Et vous, avec vos grands ciseaux, crac ! crac ! vous me coupez tout. (...) Certes, vous êtes patriote en coupant; mais vous le seriez bien davantage en tolérant. Car le Canard est aussi patriote que vous. Il l’est parce qu’il s’efforce de faire rire les gens qui sont tristes et qui n’ont, hélas ! que trop de raisons de l’être. (...) Laissez rire, M. Le Censeur, car le jour où la France deviendra sinistre, votre affaire à vous pourrait bien devenir mauvaise…”

La censure et sa petite voisine, vicieuse et perverse, l’autocensure, ne trouveront pas de quoi se loger dans la rédaction du Canard. Pour la repousser, une seule solution : refuser la manne publicitaire. Le journal ne vit que de ses ventes. Comme quoi, l’indépendance combinée de satire et l’honnêteté mouillée d’ironie peuvent payer.

Dénoncer tous les scandales publics.

Le titre du journal est une allusion au quotidien L’Homme libre, qui critiquait ouvertement le gouvernement. Ce journal subit la censure de guerre, et son nom est changé en L’Homme enchaîné. Les deux journalistes Maurice et Jeanne Maréchal, aidés par le dessinateur H.-P. Gassier, décident d’appeler dès lors leur propre hebdomadaire Le Canard enchaîné.

La première série est réalisée avec des moyens limités et se termine au cinquième numéro. Le journal renaît cependant le 5 juillet 1916. Les deux canards de la manchette du journal (de part et d’autre du titre du journal) et les canetons qui s’ébattent dans les pages sont l’œuvre du dessinateur Henri Guilac, un des premiers collaborateurs.

Le Canard enchaîné a pour sous-titre “Journal satirique paraissant le mercredi” (parfois modifié en “Journal satirique paraissant exceptionnellement le mardi” lorsque la publication est avancée d’un jour si le mercredi est férié), et pour slogan “La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas”, ce qui résume assez bien la ligne éditoriale de l’hebdomadaire : dénoncer tous les scandales publics survenant en France mais aussi dans les autres pays.

L’hebdomadaire adhère à la charte de Munich, qui assure la protection des sources d’information des journalistes. Les journalistes du Canard tirent leurs informations de plusieurs sources : institutionnelles (communiqués, conférences de presse…); leurs collègues d’autres journaux, qui, quand ils ne peuvent publier leurs informations dans leur propre journal, peuvent les transmettre au Canard; leur carnet d’adresses; et le courrier des lecteurs. Les informations sont vérifiées et recoupées. Parmi les informateurs, seuls ceux qui sont journalistes sont rémunérés.

Indépendance éditoriale.

Le Canard garde une sensibilité de gauche, mais n’hésite pas à dénoncer toutes les dérives des politiques de tous bords. Farouchement attaché à son indépendance éditoriale et à son aspect critique, le journal reste l’un des derniers journaux d’investigation en France.

Ne se référant pas à l’AFP, contrairement à la majorité des quotidiens, Le Canard est connu pour renifler les scoops et n’hésite pas à publier les scandales, quelles que soient leur nature et leur orientation politique. Ce journal est craint, lu et informé par l’ensemble de l’échiquier politique. Sans recette publicitaire, Le Canard ne vit que de ses ventes et affiche pourtant une belle santé financière. Il refuse d’accueillir dans ses huit pages la moindre publicité, ce qui en fait un cas rare dans la presse hebdomadaire française.

En refusant la manne publicitaire, il est le seul journal qui renseigne le public sur l’influence nocive de la publicité dans les médias. Chaque année, les bénéfices sont mis en réserve pour assurer l’indépendance financière. Ces réserves sont trois fois plus importantes que le chiffre d’affaires annuel. Ses salariés sont parmi les mieux payés de toute la presse française. En contrepartie, les rédacteurs ne peuvent ni jouer en bourse, ni faire des piges ailleurs, ni accepter de cadeau ou d’honneur, notamment les décorations officielles.

La formule et le succès du Canard enchaîné ont connu une longévité : indépendance et satire et soin accordé au style sont alliés au trait du palmipède fouilleur de mare. Autres traits marquants : une déontologie et une certaine façon de se tenir en face des pouvoirs, une grande honnêteté, une intégrité morale, une liberté de ton.