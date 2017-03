PRESSIONS ALLÉGUÉES : Un directeur de compagnie débouté en Cour suprême

Arjoon Calchand, PDG de Quality Soaps Ltd, compagnie engagée depuis 1983 dans la fabrication de savons et détergents, était revenu à la charge après avoir essuyé un revers en Cour suprême; il réclamait des dommages pour avoir été victime de « pressions » et de « sabotages » de la part de la Development Bank of Mauritius (DBM), pour qu'une compagnie rivale obtienne le monopole dans ce secteur. Dans un jugement rendu en appel, le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge Bobby Madhub ont rejeté sa plainte, concluant que le directeur de compagnie était le fautif dans cette affaire car il n'avait pas respecté ses engagements auprès de la banque en tardant à rembourser ses dettes après avoir contracté des prêts de plusieurs millions.

Le directeur de compagnie avait fait état d'abus et de négligence délibérés de la part de la Banque de développement en vue de nuire à son business pour favoriser un compétiteur. Il affirme avoir fait des demandes en 1983 et 1987, pour des prêts de Rs 1,2 M et 1,5 M respectivement, avançant même que la DBM avait agi de manière déraisonnable en prenant son temps pour procéder aux prêts, ce qui a causé préjudice à la compagnie. Selon lui, la banque avait tout calculé afin qu'une compagnie rivale obtienne le monopole sur le marché du savon et des détergents. Le directeur de compagnie soutient avoir subi des pressions de la part d'employés de la banque, lui demandant des faveurs afin qu'il obtienne sa lettre d'intention pour l'obtention de ses prêts. Le directeur de compagnie va plus loin en indiquant qu'il y avait eu un accord pour qu'il rembourse mensuellement Rs 55 000. Il indique toutefois que la DBM avait ignoré cet accord et lui avait ordonné de rembourser Rs 2 millions d'une traite. La banque avait nié tout type de pressions exercées sur l'appelant, arguant que les délais pour procéder aux prêts furent en raison du retard du directeur de la compagnie à soumettre les documents requis et se plier aux conditions de la banque.

Arjoon Calchand avait perdu son procès contre la DBM en 2012, le juge ayant statué que le directeur de compagnie avait rejeté la faute sur la banque alors qu'il était le seul fautif dans cette affaire, n'ayant pas respecté ses engagements auprès de cette institution.

Dans son appel, le PDG de Quality Soaps Ltd avance que le juge a tiré les mauvaises conclusions en trouvant qu'il avait été malhonnête, en offrant des billets d'avion à un employé et de l'argent à un autre pour obtenir son prêt. L'appelant soutient qu'il avait cédé à la pression de la part de ces employés parce qu'il avait grandement besoin de ces prêts. Il devait aussi invoquer avoir été victime de sabotages de la part d'une compagnie rivale car des équipements qu'il avait fait importer d'Australie étaient défectueux ou manquaient à l'appel.

Dans le jugement en appel rendu par le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge Bobby Madhub, ces derniers ont pris note que l'appelant avait des dettes impayées de Rs 3 366 274 en 1991 et qu'un Receiver/Manager avait été assigné pour gérer les actifs de la compagnie. L'appelant devait toutefois rembourser une somme de Rs 841 503 à la banque cette même année.

Les juges avait repris une déclaration de leur confrère qui avait rejeté la plainte, qualifiant l'appelant de « rusé mais malhonnête » de par ses allégations « farfelues » portées contre la banque. Ils ont statué que c'est l'appelant qui avait tardé à soumettre les documents requis pour obtenir les prêts et qu'il ne s'agissait pas d'une tactique dilatoire de la part de la banque. Les juges ont aussi conclu que le fait d'attribuer le sabotage allégué à un rival « est le produit d'une imagination débordante », ajoutant qu'il peut arriver que des équipements importés soient défectueux, rappelant que l'appelant avait obtenu un dédommagement de la compagnie aérienne qui avait transporté ceux-ci. Les juges ont aussi pris note du témoignage d'un comptable, qui avait concédé que la compagnie de l'appelant « avait besoin d'une injection massive de capital » pour pouvoir survivre. Les juges devaient ainsi rejeter l'appel du PDG de Quality Soaps Ltd.