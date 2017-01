PRESTATION DE SERMENT : Le barreau mauricien accueille 22 nouveaux avocats

Quelque 22 nouveaux avocats ont prêté serment hier en Cour suprême devant le Senior Puisne Judge Eddy Balancy, entouré de sept autres juges. Le Senior Puisne Judge, dans son allocution, a rappelé aux nouveaux avocats les responsabilités qui leur incombent dans cette profession de même que leur devoir d’agir dans l’intérêt de leurs clients et de considérer cette profession « comme il se doit et non comme un business », reprenant ainsi les mots du chef juge Keshoe Parsad Matadeen lors de la prestation de serment des Senior Counsels et Attorneys l’année dernière.

« It is a profession that is becoming more and more competitive but there is always room at the top », a indiqué Eddy Balancy, ajoutant que « c’est un métier dans lequel on ne cesse d’apprendre ». Il a demandé aux nouveaux avocats de toujours rester nobles et de ne pas laisser pour compte ceux qui sont moins privilégiés. Les parents des 22 avocats ainsi que de nombreux membres du barreau étaient présents pour assister à cette cérémonie.

Les 22 avocats qui ont prêté serment hier sont Bheema Ausgur Bhoyroo, Himvaani Trikeitan Ajay Daby, Roy Audit, Nadiah Ramsamy, Ivishrao Bhikoo, Avinash Dabychurn, Shafick Chuttur, Lovendra Nulliah, Shamir Hossany, Renita Bungaroo, Adil Calleea, Urvashi Bissoondyal, Veda Dawoonauth, Poushpal Maunick, Keshwaree Devi Bundhoo, Manisha Mootoocurpen, Naasira Punjoo, Kushal Rucktooa, Dooshyant Jhurry, Sheila Aubeelack, Dhannish Gunesh et Ludovic Balancy.