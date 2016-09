PRESTATION DE SERMENT—LE CHEF JUGE MATADEEN: « Avocat c’est une profession, pas un business »

La cérémonie de prestation de serment des nouveaux Senior Counsels et Senior Attorneys a eu lieu hier après-midi en Cour suprême. Le chef juge Keshoe Parsad Matadeen, dans son discours, a soutenu qu’il assumait l’entière responsabilité des noms recommandés, qui ont été approuvés par la Présidente de la République. Il a rappelé que c’est à lui de soumettre ces noms après consultation avec ses confrères juges et que c’est à la Présidente d’approuver ses recommandations « and none other, be it Senior Ministers or Senior counsels ». Le chef juge a par ailleurs rappelé qu’avocat « c’est une profession, pas un business ».

L’Attorney General, Ravi Yerrigadoo, a dans son allocution, salué le fait que deux femmes aient accédé au rang de Senior Counsels et une au rang de Senior Attorney, avec une pensée spéciale pour le Deputy Solicitor General élevé au rang de Senior Counsel. Sir Hamid Moollan, QC, a quant à lui rappelé les nouvelles responsabilités de ces nouveaux Senior Counsels et Senior Attorneys. « Their duty is not to misled the court », dit-il, en ajoutant « I have no doubt that each one will do their best ». Marc Hein, nouveau Senior Counsel, a quant à lui assuré qu’il assumera ses nouvelles responsabilités et qu’il se fera un devoir de partager son savoir à la future génération d’avocats.

Les nouveaux Senior Counsels :

• Raymond Marie Marc Hein

• Urmila Banymandhub Boolell

• Nand Kishore Ramburn

• Narghis Bundhun

• Rajesh Sharma Ramloll (Deputy Solicitor General)

• Anwar Abdool Hamid Moollan

• Louis Charles Denis Hervé Duval

Les nouveaux Senior Attorneys :

• Zubeida Ismael Salajee

• Bhooneswur Sewraj

• Jaykar Gujadhur

• André Joseph Rousset Robert