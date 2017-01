PRESTATION DE SERMENT—SUDHIR SESUNGKUR: « Le travail se fera dans la discipline »

Sudhir Sesungkur, député de la circonscription No 10 (Montagne-Blanche/GRSE), a prêté serment hier comme ministre de la Bonne gouvernance et des Services financiers après la démission de Roshi Bhadain du MSM. Lors de sa prestation de serment hier à la State House, Sudhir Sesungkur a déclaré avoir une « volonté et un sens inné du travail », ajoutant qu’il concentrera toute son énergie dans ce secteur, qu’il « connaît bien pour y avoir travaillé plus de 35 ans ».

Sa nomination au ministère de la Bonne gouvernance et des Services financiers a été pour lui une véritable surprise. « Je suis fier d’avoir été choisi par le Premier ministre, Pravind Jugnauth », a déclaré hier Sudhir Sesungkur lors de la cérémonie de prestation de serment, à la State House. « Mo dir enn gran mersi pou konfians Pravind Jugnauth finn fer mwa. Il m’a confié la responsabilité de gérer ce ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance. C’est un travail qui se fera en équipe et dans la discipline, car c’est une lourde responsabilité. J’ai déjà travaillé dans ce secteur sur un plan professionnel en Afrique et à d’autres niveaux internationaux. »

Concernant les dossiers prioritaires auxquels il s’attellera, Sudhir Sesungkur a annoncé qu’il aura d’abord des sessions de travail pour définir les grands axes de son nouveau cabinet. « Apre mo pou zwenn lapress pou vinn pli an detail », a-t-il soutenu.

À une question sur ses relations avec Roshi Bhadain, le démissionnaire du MSM qui occupait avant lui le portefeuille de la Bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur a répondu sans détour entretenir « une relation cordiale » avec l'intéressé. Ce qui ne l'empêche pas toutefois, nuance-t-il, de ne pas être en accord avec les récentes prises de position de son prédécesseur. « Osi lontan ki ena enn Konstitision e ki pe azir ek la Konstitision, pa kapav ena kontradiksion. Dimans, Roshi Bhadain dir enn zafer, lindi li dir enn lot zafer. Pena koherans », a observé Sudhir Sesungkur.

Les questions ont par ailleurs porté sur l’injonction émise à son encontre par un de ses partenaires en affaire autour de sa compagnie de services-conseils en audit, taxe et comptabilité, affiliée à la firme internationale d’expertise comptable Mazars. Sudhir Sesungkur a avancé que lui aussi prévoit d’entamer des poursuites contre son ancien partenaire. « Tou dimounn ena drwa bann kontansie, sa fer parti lavi », est-il d’avis.

Pravind Jugnauth « très déçu par Bhadain »

C’est un nouveau Premier ministre calme et serein qui s’est présenté à la presse hier à la State House. Parmi les sujets évoqués : le fait que Roshi Bhadain n’a pu prendre ses effets à son bureau. « Mo pa kone. Linn demisione, li ti deza prepar so kou depi kelke tan. Li ti fini tir so bann dosie depi kelke zour. »

Pravind Jugnauth est également revenu sur la démission de Roshi Bhadain au moment où sir Anerood Jugnauth quittait son poste de Premier ministre. « Je suis très déçu par Roshi Bhadain. C’est un ami avec qui j’ai fait un parcours », a déclaré le nouveau Premier ministre. « Nou finn konn bann moman difisil. Mo ti ena enn gran lestim pou li. Mo tre desu par manier li finn fer. Enn de bann konba Roshi Bhadain ti pou fer mwa vinn Premye minis. Zour mo vinn PM, li desid pou fer sa ki li finn fer. Mo so leader, li ti kapav koz ar mwa. »

En ce qui concerne l’adhésion de Zouberr Joomaye au MSM, Pravind Jugnauth dit avoir eu l’occasion de discuter avec lui et avoir apprécié qu’il veuille être membre du parti Soleil. « Li (Zouberr Joomaye, Ndlr) pa finn dimann nanye an retour », a observé le leader du MSM, avant d'insister que « l’heure est arrivée de se remettre au travail ».