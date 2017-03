PRÊT DE SBM EN EUROS : Le DPP emboîte le pas à l’ICAC

Preuves insuffisantes dans l’Euro-Loan de 1,1 million d’euros, que ce soit pour les délits de Improper Use of Office for Gratification et de Influencing Public Official et infraction au Declaration of Assets Act

Le DPP confirme que la « Fixed Charge » sur la résidence du ministre n’a été enregistrée que le 5 août 2016, soit « after the investigation had started »

No Futher Action dans l’affaire de l’Euro-Loan de 1,1 million d’euros de la State Bank of Mauritius au ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo, occupant en juillet 2015 le portefeuille des Finances. Ce dénouement est intervenu un peu plus d’un an après la décision de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) d’initier une enquête dans cette affaire. Vendredi matin, l’Office of the Director of Public Prosecutions (DPP) a fait publier un communiqué en seize points pour faire état de preuves insuffisantes contre le ministre Lutchmeenaraidoo, que ce soit par rapport à la clause du Prevention of Corruption Act portant sur le délit de Improper Use of Office for Gratification, la clause 9 du même texte de loi, soit l’offense d’Influencing Public Official ou encore des infractions au Declaration of Assets. Le DPP prend le soin de souligner que déjà en date du 7 novembre de l’année dernière, l’ICAC était arrivée à la conclusion que l’enquête ouverte depuis la mi-mars n’a débouché que sur de «Insufficient Evidence » contre le ministre de l’Alliance Lepep. Par contre, la State Bank of Mauritius est sous la menace de sanctions de la part de la Banque centrale pour des entorses aux Bank of Mauritius Guidelines dans cette même affaire.

Analysant les faits dans le dossier à charge soumis par l’ICAC, le DPP a épousé la thèse de cette dernière commission à l’effet que « there is insufficient evidence against Mr Lutchmeenaraidoo ». Cette conclusion avait été transmise au DPP depuis le 7 novembre 2016 par l’ICAC avec en contrepartie la proposition que le dossier soit référé à la Banque de Maurice pour toute « Regulatory Action » contre la State Bank of Mauritius et au commissaire de police pour toute contravention sous la Declaration of Assets Act.

Dans le premier volet de l’enquête, le DPP se retrouve sur la même longueur d’onde avec l’ICAC à l’effet que « the investigation has disclosed insufficient evidence that Mr Lutchmeenaraidoo has made an improper use of his office to obtain the loan or that he obtained a gratification. The evidence is insufficient to meet the test of reasonable prospect of securing a conviction under the Code for Prosecutors to establish an offence under section 7 of the Prevention of Corruption Act ».

Pour ce qui est de tout délit sous la section 9 du Prevention of Corruption Act, soit des pressions sur des officiers de la banque, le communiqué du DPP avance que « the Chief Executive Officer of the State Bank of Mauritius as well as the officers of the SBM at no point refer to any pressure of the type contemplated under section 9 of PoCA being exercised on them to grant a loan to Mr Lutchmeenaraidoo ». Quant à la Declaration of Assets Act, « the Office of the DPP has found that it is not applicable to the facts of the present case ».

Toutefois, la Banque de Maurice, le régulateur des banques, devra se prononcer sur des cas de non-respect par la State Bank of Mauritius des Bank of Mauritius Guidelines par rapport aux procédures bancaires dans cette affaire. Tout indique que dans un avenir pas très lointain la Banque centrale communiquera à l’Office of the Director of Public Prosecutions sa décision au sujet des sanctions contre la banque d’Etat.

Des détails majeurs

La première partie du communiqué du DPP est consacrée aux « Facts of the Euro-Loan Saga » avec l’ICAC décidant de son propre gré en mars 2016 d’ouvrir une enquête dans cette affaire. Le 20 avril de l’année dernière, l’ICAC transmettait au DPP un Investigation Report. Le dossier devait être retourné à l’ICAC le 28 avril avec une requête « for specific further enquiries to be carried out with the Bank of Mauritius and with the State Bank of Mauritius ». Même si le DPP concède que des Secretive Banking Informations ne peuvent être révélées dans le communiqué, il prend le soin de confirmer des détails majeurs comme le montant du prêt demandé par le ministre en date du 1er juillet 2015 et octroyé le 11 septembre de la même année était effectivement de 1,1 million d’euros, éliminant tout doute à ce sujet ; le taux d’intérêt sanctionnant ce prêt en devises « was a revised figure from the rate originally quoted by the State Bank of Mauritius » ;

— la résidence du ministre Lutchmeenaraidoo avait été fournie en tant que « Fixed Charge which was to be registered at the discretion of the bank », la Fixed Charge ne fut greffée sur la propriété résidentielle du ministre que le 5 août 2016, avec le communiqué du DPP précisant « after the investigation had started » ;

— les fonds avancés par la State Bank of Mauritius allaient être investis dans des achats de l’or par le ministre, le communiqué du DPP ajoutant que « the loan money was, in fact, used for currency dealings and he reaped benefits from his currency dealings » ; et en tant que client de longue date de la State Bank of Mauritius, il avait déjà bénéficié de ces mêmes facilités même quand il n’était pas ministre.

S’appuyant sur des éléments dans le dossier d’enquête de l’ICAC, le DPP, qui cite cinq facteurs déterminant le taux d’intérêts, ajoute que « the rate of interest of the loan granted to Mr Lutchmeenaraidoo was profitable to the SBM ». Le prêt en devises au ministre Lutchmeenaraidoo avait été recommandé par le Chief Executive Officer de la banque, approuvé par la Chairperson du Board Credit Committee et ratifié par ce comité. Le DPP fait également comprendre que « according to the CEO of SBM, the loan advanced to Mr Lutchmeenaraidoo was sanctioned on commercial terms and conditions and the SBM has not been prejudiced by the transaction ».

Lutchmeenaraidoo cible Bhadain pour ses ambitions et son avidité

Le ministre des Affaires étrangères : « Mo pa pou pran ene ros pou zet lor Roshi. Mo sagrin li parski lanbision finn depas so lantandman »

Le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, n’a pas épargné son ancien collègue du gouvernement Roshi Bhadain suite à la décision du Directeur des Poursuites Publiques de décider d’un non-lieu dans l’Euro-Loan Saga. Il l’accuse d’avoir ourdi un complot autour de ce prêt de 1,1 million d’euros en vue de le supplanter en tant que ministre des Finances à cette époque. Il a salué l’actuel Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui avait objecté à cette démarche au sein du gouvernement tout en refusant de commenter la prise de position de l’ancien Premier ministre et actuel Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, au plus fort de la crise l’année dernière.

Vishnu Lutchmeenaraidoo est revenu sur la thèse du complot attribué à Roshi Bhadain en vue de le remplacer en tant que ministre des Finances. « Roshi ti fouy enn trou pou moi, finalman se li ki finn tom ladan », a-t-il déclaré, vendredi après-midi, après la décision du DPP en ajoutant que « j’étais victime d’un complot orchestré par Roshi Bhadain afin de me remplacer comme ministre des Finances ».

Le ministre des Affaires étrangères a fait comprendre à la presse que Roshi Bhadain avait été sur le point de réaliser son coup, mais celui-ci n’avait pas compté sur le poids politique de Pravind Jugnauth.

Il a déclaré que l’ancien ministre des Services financiers avait mis à exécution une campagne systématique contre lui en vue de le « détruire politiquement ». « Ena enn an mo ti lor lili lopital et Roshi pa finn ezite enn sel moman pou lev enn ‘ros’ ek ‘fouet’ lor mo lestoma pou fini moi», a-t-il dit en dénonçant « son ambition déraisonnable, sa vanité et son avidité ».

Vishnu Lutchmeenaraidoo a laissé entendre qu’il ne compte pas « pran enn ros pou zet lor li. Mo sagrin li parski lanbision finn depas so lantandman ». Il est également revenu sur les événements autour de cette affaire l’année dernière et sa décision de garder le silence pendant 50 jours avant l’épisode de l’affidavit contre Roshi Bhadain.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Roshi Bhadain au ministère des Finances aurait été une « malédiction pour le pays ». Il a pris pour preuves la situation à la Financial Services Commission et le démantèlement de l’empire de Dawood Ajum Rawat avec le scandale BAI. Il a soutenu avec force que c’est Pravind Jugnauth qui est intervenu de manière énergique pour éviter une situation qui aurait été dramatique pour le pays. « Roshi aurait été un danger pour le pays », a-t-il rajouté.