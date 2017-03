PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES : Le budget au chevet des exportations

Sauf pour la date de la présentation officielle du discours du budget pour 2017-18 à l’Assemblée nationale, le calendrier prébudgétaire est bien calé. Une étape majeure a été franchie en fin de semaine avec la 2017/18 Budget Circular, signée du secrétaire financier, Dev Manraj, comprenant des instructions formelles aux Supervising Officers des ministères et départements pour la soumission des budget proposals au plus tard le 31 mars, le début du round de budget estimate committee meetings étant annoncé pour la mi-avril. Au-delà des échéances et des guidelines pour le prochain budget, le budget call des Finances comporte un élément susceptible de tirer la sonnette d’alarme sur le plan économique. La performance des exportations constitue le talon d’Achille dans la conjoncture et le gouvernement veut à tout prix renverser la tendance baissière, au risque de porter de graves préjudices à l’économie en général. L’évolution de la dette publique, qui était de Rs 280 milliards à la fin de l’année dernière avec la barre des Rs 300 milliards potentiellement en vue cette année, représente un autre casse-tête pour le gouvernement. Des craintes sont encore exprimées par rapport aux effets de l’ajustement à la hausse du cours mondial du pétrole sur la balance des paiements et le price level.

Pour la troisième année du mandat et tenant en ligne de compte les aspirations de la population « for more job creation, economic growth and better quality of life for all », le ministère des Finances soutient que « this situation calls for new policies and strategies that are innovative and well-focussed. »

Dans cette perspective, la Budget Circular préconise que « the major thrust will be to give a big bang to the export sector. We have to invest massively in a new export-oriented industrialization programme. This will require significant financial resources ». L’on constate que c’est la deuxième fois en moins d’un mois que le gouvernement arrive difficilement à dissimuler ses appréhensions par rapport à la performance en berne du secteur des exportations. Il y a le précédent de la décision du Conseil des ministres avec la mise sur pied d’un comité interministériel sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, pour se pencher sur les problèmes des exportations.

Toutefois, les dernières statistiques officielles, rendues publiques par Statistics Mauritius au cours de la semaine écoulée, démontrent que le mal est encore plus profond, même si les plus optimistes laissent entendre que « we have not yet reached the point of no-return ». Ainsi, pour la première fois, le montant du déficit de la balance commerciale prévupour 2017 sera nettement supérieur à la valeur des exportations. Pour la présente année, Maurice dispose d’un potentiel d’exportations de Rs 87 milliards, avec la facture des importations s’élevant à Rs 181 milliards, dont un trou conséquent de Rs 94 milliards à combler.

Ces prévisions confirment la détérioration sur le front des exportations amorcée depuis ces dernières années, même si la baisse du cours mondial du pétrole des précédentes années a eu pour effet de masquer le phénomène de manière éphémère. De 2015 à 2016, le déficit commercial s’est approfondi, passant de Rs 74 milliards en 2015 à Rs 80 milliards l’année dernière, alors que si l’on prend en considération les prévisions pour 2017, le trou est évalué à Rs 20 milliards, soit presque la moitié de la valeur des recettes des export oriented enterprises.

Disséquant les différents secteurs, Statistics Mauritius note que les exportations de miscellaneous manufactured goods ont généré Rs 30,5 milliards (39,2%), les produits alimentaires et autres Rs 27,2 milliards (34,9%) et Rs 7,1 milliards pour les produits manufacturés (9,1%). Les données révèlent que les exportations de produits manufacturés ont chuté de 21,4% d’une année à l’autre et celles des miscellaneous manufactured goods de 6,4%, dont 8,2% pour les « articles of apparel and clothing accessories ». Statistics Mauritius, qui annonce pour la fin de ce mois une analyse plus pointue du secteur des export oriented enterprises, confirme la baisse des recettes d’exportations à Rs 44,6 milliards contre Rs 48,9 milliards en 2015.

Endettement

D’autre part, la note d’importation pour 2016 se montent à Rs 165,4 milliards, soit une régression de 1,5%. Les principales composantes sont les suivantes : Rs 41,3 milliards pour les machines et autres équipements de transport, dont Rs 10,1 milliards pour les Road Vehicles, Rs 34,5 milliards pour la nourriture et les animaux, Rs 26,1 milliards pour les produits manufacturés et Rs 22,6 milliards pour les produits pétroliers et autres Related Materials. A ce dernier titres, Statistics Mauritius avance que les importations de Refined Petroleum Products représentaient un exode de devises pour un montant de Rs 18 milliards contre Rs 20,4 milliards en 2015.

Passant à un autre ordre d’idées, le ministère des Finances soutient que pour le prochain exercice financier, la nécessité de réduire le déficit budgétaire éloigne toute possibilité de largesse. « The budget deficit will have to be maintained on a downward trend, the more so that we have to meet the statutory debt target of 50% of GDP by end 2018 ». À la fin de décembre dernier, cet indicateur de la dette était de 59,4% du PIB pour la Central Government Debt et de 64,4% pour la Public Sector Debt. Dans des milieux avisés, les paris sont ouverts quant à la capacité de l’économie de gérer cet aspect du problème de l’endettement.

Avec les expenditure ceilings des ministères encore à être communiqués, la consigne se résume à des efforts supplémentaires en vue de contenir la tendance à la hausse des dépenses pour le prochain exercice financier. « On capital projects, priority should be given to investments that have the maximum impact on economic growth, employment creation and uplifting the standard of living and quality of life for all », recommande le budget call, en ajoutant que « MOFED will support new projects and schemes that have significant economic and social benefits provided that they are well-prepared and properly costed with realistic implementation plan and clear monitorable results. »

Pigeons voyageurs

Le chapitre des Operational Guidelines for Budget Submission définit également la marge de manœuvre des ministres et departments par rapport à la Human Resource Budgeting avec pour principal critère que « any request for filling of unfunded vacancies and creation of additional posts or new posts should be justified in terms of organisational requirements and improvements in service delivery or provision of new services. Similarly, filling of consequential vacancies at entry grade arising as a result of promotional exercises should be justified. »

Un petit détail qui n’échappera pas à l’attention des pigeons voyageurs du secteur public se lit au paragraphe 10 du document du ministère des Finances, confirmant qu’au terme de la nouvelle politique ce dernier ministère détient la dernière carte pour les missions officielles. « The ceilings for individual Ministry/Department do not include provision for mission expenses. As per the current policy, such provision will be made under Vote 27-1 : Centrally Managed Expenses of Government», rappelle le secrétaire financier.

En guise de préambule aux préparatifs pour le prochain budget avec l’introduction du e-budget system, le ministère des Finances déclare que « the main thrusts of the forthcoming budget will be anchored to Government’s Vision 2030 and to the unfolding of the New Era of Development. On the international scene, new events such as policy changes in the US, elections in Europe and the resurgence of protectionism have deepened the uncertainties on the global economy. Brexit still constitutes a major uncertainty. Moreover, rising oil prices would exert significant pressure on our economy, in particular on the balance of payments and price level. »

AXYS : « Gare aux effets de l’America First de Trump »

Quasi-unanimité : la manufacture, qui opère dans un environnement difficile, “needs to be revitalized”

Le groupe AXYS, qui vient de faire publier son Economic Outlook pour 2017, met l’accent sur la passe extrêmement difficile que traverse le secteur manufacturier. L’équipe d’analystes, sous la supervision de Bhavik Desai, rejoint le point de vue exprimé dans la 2017/18 Budget Circular au sujet d’un re-engineering de ce secteur. Toutefois, elle met en garde contre les éventuelles retombées sur l’Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) de la politique “America First” du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Sur le plan local, le groupe AXYS se félicite que la passation de pouvoir à la tête du gouvernement a mis fin à une période de spéculation et d’incertitude, avec pour conséquence que « we expect domestic prospects to improve in coming months and conservatively forecast a steady GDP growth rate of 3.8% for 2017 picking up to 3.9% in 2018. »

Dans son analyse des secteurs, AXYS Research met en exergue la vulnérabilité, pour ne pas dire le déclin, de la manufacture, le moteur de la croissance dans les années 1990. Le diagnostic est cinglant : « both Domestic and Export oriented manufacturing are facing a difficult operating environment. It is our firm belief that this industry needs to be revitalised. Tax credits offered in the most recent National Budget coupled with development of a Pharma Village amongst other new areas are a positive step in that direction. »

La menace d’une resurgence des velléités protectionnistes sur le plan international devrait pousser à une réévaluation de la politique d’intégration régionale, AXYS soulignant l’importance des entreprises produisant pour le marché domestique. « At the start of its tenure this Government set a target to restore the Manufacturing sectors’ share of economy to >20% which will be difficult to achieve if Domestic Oriented Enterprises are left behind », ajoute l’Economic Outlook.

La contraction annuelle de 3% des exportations en 2015 et 2016 est attribuée principalement à la compétition des producteurs d’Asie et de la faiblesse de l’euro et de la livre sterling avec le Brexit. AXYS dit craindre l’America First Policy du président Trump. Définissant ce risque, mention est faite que « while the Africa Growth & Opportunity Act (AGOA) was renewed for another decade in 2015, Mr Trump’s “America First” policy places the AGOA at risk of being rescinded ». Toutefois, le rejet par la nouvelle administration américaine du Trans-Pacific Partnership, avec des tarifs sur les exportations venant d’Asie, devrait jouer en faveur de Maurice sur le marché américain.

Services financiers : sortant de l’épisode de l’écroulement de l’empire Rawat, ce secteur a affiché une moyenne de croissance de 5,5% par an au cours des cinq dernières années. La mise en chantier de projets d’infrastructure à partir de 2017 devra relancer la demande pour les crédits bancaires vu que ces derniers temps « banks have seen a deterioration of their asset quality which coupled with sluggish demand for Credit has resulted in weakened PAT growth. »

AXYS fait état de mixed feelings pour le Global Business avec la révision du traité de non-double imposition avec l’Inde. « The Mauritian jurisdiction remains the most advantageous, yet flows are unlikely to remain the same. Counter to intuition, the expected reduction in flows will have an impact on the National Current Account (C/A) and Overall Balance of Payments (BoP) whose deterioration — from current positive levels — could hurt the rupee », ajoute le Head of Research d’AXYS.

Néanmoins, le mood est positif. « Our earnest concerns lie with the Global Business following the renegociation of the Indo-Mauritian DTA. Although we paint a bleak picture, Mauritius has a positive track-record of re-inventing troubled sectors. Consequently, we believe that focusing efforts in cementing Mauritius as a well-regulated Financial Centre will help companies diversify both their lines of business and markets. While we shall lose some players in the short term, the Mauritian entrepreneur has often forsaken short-term gains in favour of long-term growth », lit-on.

Tourisme : des signes prometteurs avec cette industrie qui enregistre un taux de croissance de 8% au cours de ces deux dernières années et des recettes brutes de Rs 56 milliards et 1,3 million de touristes, sans compter un taux record dans les taux d’occupation. Le seul bémol au tableau touristique demeure « this stellar performance, however, has not been seen in the financials of listed hoteliers for reasons specific to each group’s strategy and to some extent a weak post-Brexit British Pound Sterling. »

u Construction : de gros espoirs sont fondés sur des projets d’infrastructure routière de Rs 30 milliards au cours des prochaines années, dont le métro léger. Le secteur de l’immobilier privé est caractérisé par un « glut which is impacting on some properties. »

Finances publiques : le déficit budgétaire oscille entre 3 et 4% au lieu d’être contenu dans les limites de 3%. La dette publique, qui crève la barre des 60% du PIB, ne semble guère effrayer AXYS, qui dit que « although the public sector debt currently exceeds the legal ceiling of 60%, it is not debilitating. We are therefore not apprehensive of so long as the borrowed funds are used to invigorate growth. »

Chômage et emploi : le nombre élevé de jeunes sans emploi interpelle. Les autorités sont ainsi appelées à s’assurer que « the new generation is given career guidance to acquire skills-sets in the appropriate fields as well as encouraging establishment of companies that would naturally attract the millennials. The initiation of a National Skills Development Programme is a positive step towards addressing the more fundamental issue of jobs v/s skills mis-match. » AXYS maintient que les Mauriciens n’ont rien à craindre de la présence de la main-d’œuvre étrangère vu que « the younger generation has little interest in menial jobs and that imported labour is not replacing local labour, but rather filling the vacuum created by locals not willing to take up some jobs. »

En conclusion, AXYS affirme que « should this administration deliver on its renewed promises, we expect prospects to remain positive with a GDP growth rate of 3.8% in 2017 increasing to 3.9% in 2018. »