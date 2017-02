PRÉVU POUR CETTE ANNÉE : Un code de conduite pour les parlementaires

Un code de conduite pour les membres de l’Assemblée nationale. C’est ce que prévoit de lancer l’Independent Commission Against Corruption cette année, selon la Newsletter de la commission. Sont aussi au programme, une politique de lutte contre la corruption dans le secteur privé de même que la mise sur pied d’un Comité anticorruption.

Depuis 2002, 217 personnes, impliquées dans 181 cas, ont été condamnées pour corruption et des délits de blanchiment d’argent par l’ICAC. Selon cette dernière, les 1 638 plaintes reçues en 2016 reflètent le degré de confiance du public dans la commission. Par ailleurs, « le taux d’augmentation du nombre de condamnations est presque le même que celui du nombre de cas déposés ».

Selon la Newsletter de l’ICAC, les Key Performance Indicators de la commission démontrent qu’elle enregistre maintenant une constante progression dans le nombre de plaintes et d’investigations sur les délits de corruption et de blanchiment d’argent. Parmi les activités prévues pour 2017, la lutte contre la corruption à travers l’éducation et la prévention demeurent l’une des priorités de la commission. Pour parvenir à cette fin, un plan d’action pour 2017 a été travaillé en vue d’améliorer l’efficacité, la visibilité et l’impact des initiatives anticorruption. Il est prévu que le plan contribue à une amélioration marquée dans la manière dont le public perçoit le combat contre la corruption à Maurice comme à l’étranger.

Par ailleurs, conformément à ses obligations régionales et internationales, l’ICAC dirige sa stratégie vers le renforcement de l’intégrité dans les secteurs public et privé de même que le renforcement de la capacité de la communauté à résister et rejeter la corruption tout en s’appuyant sur la coopération régionale et internationale pour la lutte contre la corruption à l’échelle mondiale. C’est dans ce contexte qu’il est prévu qu’un Code de Conduite soit développé en 2017 pour les membres de l’Assemblée nationale et qu’un plan anticorruption soit conçu pour le secteur privé.

La newsletter de l’ICAC indique qu’en 2016, 1 638 plaintes ont été reçues contre 1 588 en 2015, 1 534 en 2014 et 1612 en 2013, ce qui démontre, selon la commission, le degré de confiance du public. Cela équivaut à une moyenne de six plaintes par jour. Par ailleurs, s’agissant des cas logés et du nombre de condamnations, les chiffres indiquent qu’ils sont en hausse. « Le taux d’augmentation du nombre de condamnations est presque le même que celui du nombre de cas déposés ». Toutefois, note l’ICAC, le nombre de plaintes qui ne tombent pas sous l’égide de l’ICAC reste haut, soit 59,9 %. Ces cas sont redirigés vers les autorités concernées.

L’ICAC indique que le nombre de plaintes reçu en 2016 a conduit à 657 investigations préliminaires. « Toutefois, seules 76 ont évolué vers des investigations approfondies. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, dont le manque de preuves suffisantes pour divulguer des actes de corruption ou de blanchiment d’argent ou autres plaintes insignifiantes ».

En 2016, les investigations ont conduit à l’arrestation de 40 personnes. L’ICAC a logé 22 cas en cour et a enregistré 39 condamnations. Ces dernières n’étaient toutefois pas impliquées dans les 22 cas logés en 2016. En fait, les investigations approfondies prennent souvent des mois, voire des années, dépendant de la complexité des cas, de la disponibilité de preuves et souvent selon l’ICAC, de facteurs en dehors du contrôle de la commission. De plus, « le facteur de temps pour les poursuites judiciaires dépend aussi du bureau du DPP et du processus judiciaire ».