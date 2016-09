PRIMAIRE—RETARD DANS LA DISTRIBUTION DES MANUELS: Le ministère cède face au cafouillage

Plusieurs chapitres des différentes matières inscrites du programme de Grade 5 (Std 5) ne seront pas pris en considération pour les examens de fin d’année. Cela est dû au retard dans la livraison des manuels dans les écoles et au court délai pour compléter le programme. La Government Teachers Union (GTU), qui en avait fait son cheval de bataille, est parvenue à un consensus avec le ministère de l’Éducation. Mais une question se pose : les enfants se retrouveront-ils avec un programme surchargé l’année prochaine ?

Le manque d’organisation dans la mise en œuvre du projet de réforme Nine-Year Basic Continuous Education a été décrié tout au long de cette année qui s’annonçait comme une année de transition vers ce nouveau système. La preuve la plus flagrante aura été le gros retard accumulé dans la livraison des manuels pour certaines classes du primaire. Ce n’est qu’au début du troisième trimestre que les élèves ont reçu la deuxième partie de leurs livres. Qui plus est, pour les élèves de Grade 5, qui seront les premiers à prendre part au nouvel examen qui remplacera le CPE, des chapitres ont été ajoutés. Pour les enseignants, il était impossible de compléter le programme en si peu de temps.

Cette semaine, la décision a été prise de mettre de côté certains de ces chapitres. Les examens de Grade 5 se tenant sur une base nationale, les questionnaires étaient déjà prêts. Il faudra maintenant retravailler ces papiers d’examens pour enlever les chapitres concernés. Selon Vinod Seegum, président de la GTU, la décision d’alléger ces examens de Grade 5 a été prise « conjointement par le ministère, le MIE, le MES, le MGI et la GTU. » Il ajoute qu’avec le retard survenu dans la distribution des manuels, les enseignants n’auraient pas eu suffisamment de temps pour compléter le programme.

Les chapitres concernés sont les suivants : Maths, Units 4 et 5 (ratio, average, direct proportion, capacity, mass, money, time) ; Science, Units 5, 7 et 8 (Plants in their habitats, Transformation of energy, The simple electric circuit) ; History and Geography, Units 4 et 5 (Weather and climate, Port-Louis – the capital of Mauritius) ; English, Units 5 et 6 (pages 45 à 139) ; French, Unit 5 (pages 64 à 106).

Pour les langues orientales, les chapitres qui ne compteront pas pour les examens du troisième trimestre sont les suivants : Hindi – Mahatma Gandhi ; Urdu – weather ; Tamil – Bharathidassen ; Marathi – Health ; Modern Chinese – At the bookshop ; Arabic – Shopping et Kreol Morisien – La famille.

Ces chapitres, pour toutes les matières, devront cependant être complétés l’année prochaine, en Grade 6. Reste à savoir si les élèves ne se retrouveront pas avec un programme surchargé l’année prochaine. À ce sujet, Vinod Seegum déclare que la question sera abordée avec le ministère en temps et lieu.

L’autre préoccupation, c’est si les manuels de Grade 6 seront reçus à temps pour permettre aux enfants de compléter le programme pour les examens. Il nous revient que ces manuels qui ont été revus par le Mauritius Institute of Education (MIE) sont actuellement au stade de validation. « Quant à savoir s’ils seront disponibles en janvier, nous n’avons aucune garantie encore. Toujours est-il que nous avons fait des propositions au ministère pour éviter la même situation que cette année. Par exemple, avoir plus d’un imprimeur pour que les choses aillent plus vite », dit Vinod Seegum.

Le président de la GTU fait aussi ressortir qu’en fonction des capacités des élèves, les instituteurs peuvent aussi choisir de continuer le programme, même si les chapitres indiqués ne seront pas considérés pour les examens. « Les écoles ont des niveaux différents. Ceux qui ont les moyens de continuer le travail peuvent le faire. Nous avons demandé un “deloading” en passant à ceux qui ont besoin de plus de temps. Ainsi, personne n’est pénalisé. »

Toutefois, il faut savoir qu’à hier, les responsables d’établissements n’avaient reçu aucune communication officielle du ministère concernant ces changements dans le programme de Grade 5.