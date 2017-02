PRIME MINISTERSHIP - DEAL PAPA-PITI : Rezistans maintient le cap

Des militants de Rezistans ek Alternativ s'installent au Jardin de la Compagnie, en dépit de l'interdiction du lord-maire pour lancer la campagne Kasrol contre la passation des pouvoirs

Ashok Subron : « Nous tiendrons Pravind Jugnauth responsable de tout nouvel acte de représailles ou d'intimidation contre la liberté d'expression »

En dépit de l'interdiction d'accès au Jardin de la Compagnie, décidée par le lord-maire, Oomar Khooleegan, les militants et sympathisants de Rezistans ek Alternativ ont animé une manifestation plus que symbolique à la mi-journée hier. Le projet était de démarrer la campagne Kasrol avec pour thème Nou Tour Koze à cet endroit de la capitale pour protester contre le "Deal Papa-Piti" du Prime Ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth. Cette décision politique s'apparente à un déni du droit fondamental à la liberté d'expression. Mais Rezistans ek Akternativ maintient le cap en organisant une manifestation pacifique dans les allées du jardin avec une double protestation, soit contre la municipalité de Port-Louis avec un bâillon tout de noir sur la bouche au début et ensuite un concert improvisé avec pour instruments des kasrol ek kalchul contre la passation des pouvoirs entre sir Anerood Jugnauth et son fils. La campagne de mobilisation contre le "Deal Papa-Piti" devra gagner en intensité politique avec les prochains rendez-vous, soit avec l'affaire en Cour suprême jeudi prochain, puis le 11 mars, soit à la veille de la fête nationale, pour culminer avec les célébrations de la Fête du Travail le 1er mai.

« Aujourd'hui, nous avons voulu démontrer que le droit à l'expression est inaliénable. Personne ne peut enlever cette liberté individuelle, liberté qui s'exprime également de manière collective. Que ce soit la police ou encore des politiques, on a voulu nous intimider. Mais nous avons dit que Nou Pa Dakor ! Nou pou koze. Ala nou finn koze dan zardin sa samdi-la. À partir d'aujourd'hui, chaque Mauricien qui se sent interpellé par la passation des pouvoirs à la tête du gouvernement peut participer à sa manière à la manifestation kasrol. Autant que je sache, ce n'est pas un délit de se déplacer avec une casserole et nous l'avons fait », a déclaré Ashok Subron à Week-End après l'épisode de la mi-journée d'hier.

Les organisateurs de cette « action politique teintée d'originalité » se disent satisfaits du déroulement de la protestation. La semaine écoulée a été riche en rebondissements avec la décision soudaine de la municipalité d'interdire un lieu public alors qu'il y a à peine dix jours, une manifestation politique y était organisée sans aucun problème. « La motivation du lord-maire est de nature purement politique et constitue une atteinte à la liberté d'expression. Il croyait pouvoir nous faire taire pour faire plaisir à ses patrons politiques de l'hôtel du gouvernement. Les tentatives de justifier cette démarche sont encore plus damning pour lui. Il est dans son intérêt de se mettre en retrait le temps des conclusions des enquêtes réclamées auprès de l'Equal Opportunities Commission et de la National Human Rights Commission », ajoute Ashok Subron.

Après avoir saisi ces instances pour un redressement sur le plan des droits fondamentaux, Rezistyans ek Alternativ devait sur le coup de 14h d'annuler la marche en raison de l'interdiction de la municipalité. Mais à 14h37, la police confirmait l'autorisation pour la marche dans la capitale. « Inpe difsil pou konpran. Kan nou dimande dir non. Kan nou dir pa pou ena, zot dir tou korek », ajoute-t-il. À partir de là, la décision de marquer une présence symbolique et un point de presse au Jardin de la Compagnie fut arrêtée.

Ainsi, des membres de Rezistans ek Alternativ se sont installés sur les différents bancs de ce jardin. À un certain moment, ils ont placé sur leurs bouches respectives des bâillons de couleur noire pour protester contre cet acte d'intimidation politique. S'ils n'ont pipé mot pour une bonne quinzaine de minutes, ce n'est qu'après les premiers sons de casseroles qui venaient de la porte du jardin que tous les autres membres ont commencé à faire de même. Des policiers étaient aussi présents sur les lieux. Chaque membre a eu droit à la parole et une fois terminé, les policiers sont partis.

« Tout s'est déroulé dans la légalité. Rien n'interdit de s'asseoir au Jardin de la Compagnie. Nanyen pa anpes tap enn kalchul kont kasrol. Tout s'est déroulé dans la discipline. Nous tiendrons Pravind Jugnauth responsable de tout nouvel acte de représailles ou d'intimidation contre la liberté d'expression », a poursuivi Ashok Subron, qui déplore l'absence d'explications du Premier ministre au sujet de la décision du lord-maire.

« La liberté d'expression est un droit fondamental et humain inscrit dans la Constitution de Maurice. Nous ne devons pas avoir peur d'utiliser ce droit », s'est appesanti Kugan Parapen. Ce dernier est d'avis que la mobilisation du parti aurait été plus conséquente s'il n'y avait pas les interdictions. Il souligne qu'en tant que citoyen responsable, il faut agir pour que le droit à la parole soit respecté. Pour lui, le parti n'a aucun désir d'être à la tête du pays à tout prix. D'autres membres du parti, incluant les jeunes, ont aussi exprimé leur point de vue sur la politique actuelle.