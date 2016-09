PRISON DE BEAU-BASSIN : De la drogue synthétique récupérée dans la cellule d’un détenu

Les services de la brigade antidrogue de la division Ouest ont été sollicités vendredi à la Prison de Beau-Bassin. Ce jour-là, pendant que des officiers entreprenaient une fouille dans la cellule d’un détenu de 27 ans, ils ont récupéré un paquet de cigarettes dissimulé sous un oreiller, lequel contenait un peu plus de 18 g de drogue synthétique répartie dans 14 sachets. La drogue a été confiée à l'ADSU à des fins d’enquête.

Par ailleurs, le même jour, cette même division de la brigade antidrogue a saisi des plants de cannabis chez un homme de 35 ans habitant La Ferme, à Palma. Une perquisition des lieux, à la mi-journée, a conduit les enquêteurs à la découverte de 89 plants de gandia derrière les toilettes se trouvant dans sa cour. Des pots et des sachets en plastique, suspectés d’avoir été utilisés pour la culture de ces plants, ont également été récupérés. Appréhendé, le propriétaire des lieux a été soumis à un interrogatoire et a été placé en détention.

D’autre part, durant le week-end, la brigade antidrogue a conduit d'autres opérations fructueuses. Ainsi, vers 9h30 samedi, 266 plants de gandia, mesurant entre 12 cm et 66 cm, ont été déracinés à Beaux-Songes, sur le flanc de la Montagne Saint-Pierre. Simultanément, 47 plants de plus – mesurant entre 10 cm et 1m – ont été arrachés sur la montagne Pieter Both, à Crève-Cœur. Enfin, vers 13h45, toujours samedi, 15 plants de cannabis, mesurant entre 30 cm et 40 cm, ont été déracinés dans un terrain en friche à Martinière, Surinam. L’identité des propriétaires de la drogue est encore inconnue. L’enquête suit son cours.