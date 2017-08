PRISON CENTRALE DE BEAU-BASSIN : L’atelier mécanique fait peau neuve

Dans le cadre de l’Enhancement of Work Environment Programme (EWEP) établi par le ministère de la Fonction publique, l’atelier mécanique de la prison centrale de Beau-Bassin a été complètement réaménagé et rénové. La cérémonie d’inauguration de la nouvelle infrastructure a eu lieu hier en présence du ministre de la Fonction publique, Eddy Boissézon, et du commissaire des prisons, Vinod Appadoo.

Construit en 1962, l’atelier mécanique de la prison de Beau-Bassin tombait en ruine depuis ces dernières années. Le ministère de la Fonction publique a décaissé Rs 642 631 pour la rénovation de ce bâtiment dans le cadre de sa campagne d’EWEP. « Cet atelier fait partie des 522 projets entrepris par le ministère de la Fonction publique avec des fonds de Rs 110 M déboursés pour le réaménagement et la modernisation », a expliqué Eddy Boissézon lors de la cérémonie d’inauguration de l’atelier mécanique hier. « Selon un audit conduit par le département de Safety and Health du ministère, il a été trouvé que cet atelier avait besoin d’être rénové en raison de plusieurs manquements, dont des installations électriques obsolètes ».

Le ministre a soutenu que de « nombreuses initiatives » ont été prises afin d’améliorer les conditions de travail des employés de la Fonction publique, ce qui est, par ricochet, bénéfique aux détenus des prisons. Les projets comprennent l’achat de chauffe-eau solaire au coût de Rs 453 M pour la Mauritius Prison Force, la rénovation de la salle de repos de la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest, l’acquisition de kits de premiers soins et de systèmes de climatisation.

Le commissaire des prisons, Vinod Appadoo, a quant à lui salué les efforts du ministère de la Fonction publique en vue de s’assurer du bien-être du personnel de prison. « Ce nouvel atelier a été construit avec l’aide de la Trade and Work section, des employés de la Fonction publique et des détenus. Cela a pris environ un an. Cet atelier est composé aussi de la section transport, serrurerie, métal et aluminium », a-t-il déclaré. Cet atelier mécanique permettra également aux détenus d’« obtenir des formations dans le domaine de la mécanique afin de faciliter leur réhabilitation ». Les travaux de rénovation ont été effectués grâce à l’aide de l’EWEP du ministère de la Fonction publique, programme qui vise à assurer un lieu de travail décent aux fonctionnaires, et ce, en ligne avec les standards de l’Occupational Safety and Health.



LANNATE EN PRISON

Vinod Appadoo : « Une enquête a été ouverte »

Interrogé par la presse sur la découverte de Lannate dans la cellule du détenu Siddick Islam, dit Ti Ner — qui avait allégué que c’est le commissaire des prisons qui lui avait remis ce puissant poison par un intermédiaire —, Vinod Appadoo a soutenu qu’une enquête interne a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. « Les allégations de Siddick Islam sont “far-fetch”. Après avoir fait ses allégations, pourquoi a-t-il refusé par la suite de donner sa déposition à trois reprises lorsque la CID est venue pour l’interroger ? Li pli aproprie li vinn de l’avant pou dir kouma li’nn gagn sa. Vinn donn enn lanket aprofondi », affirme Vinod Appadoo. « Une enquête interne a été ouverte, car de tels produits ne peuvent être admis en prison », a-t-il précisé.

Concernant les propos que le détenu Peroumal Veeren a tenus à son encontre à la commission d’enquête sur la drogue, le commissaire des prisons préfère « ne pas intervenir sur ces allégations ». Vinod Appadoo a rappelé avoir fait des propositions lors de sa convocation et dit qu’il attendra le rapport « pour voir ce qu’il faudra améliorer dans les services pénitentiaires ».