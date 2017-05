PRISON DE MELROSE - CE MATIN : Des psychotropes et du cannabis découverts dans une boîte

Outre les huit téléphones portables récupérés jeudi dernier dans la cour de la prison de Melrose, des gardes-chiourmes ont, au même endroit, découvert ce matin une boîte renfermant des psychotropes et du cannabis. Selon nos sources, il se pourrait que le colis ait été lancé par-dessus le mur de la prison.

« Nous continuerons à traquer ceux qui croient pouvoir toujours trouver un moyen d’introduire de la drogue dans les prisons. Nous avons redoublé de vigilance. Cette découverte est le résultat des patrouilles dans les cours des prisons chaque matin », a déclaré ce matin Vinod Appadoo, le commissaire des prisons. Et de poursuivre : « Nous sommes déterminés à leur donner du fil à retordre. Avec les nouveaux équipements sophistiqués qui nous permettront de détecter des téléphones portables dissimulés dans n’importe quel coin de la prison et l’acquisition de deux chiens renifleurs de l’Afrique du Sud, mes officiers et moi allons tout faire pour mettre un terme à certaines pratiques carcérales. »

Le commissaire des prisons, qui a déjà déposé devant la commission d’enquête sur la drogue, s’est dit « satisfait » du soutien qu’il reçoit de ses officiers. « Ils ont beaucoup contribué à faire avancer la commission. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ICAC et l’ADSU. Notre objectif est le même : combattre le fléau de la drogue », avance-t-il.

À TRAVERS L’ÎLE | Contrôles de routine

Trois individus arrêtés avec de la drogue

Trois individus ont été appréhendés en possession de drogue au cours de contrôles de routine effectués dans différentes régions de l’île mardi. Avenue Sodnac, à Quatre-Bornes, un policier a ainsi intercepté une voiture conduite par un électricien de 41 ans. Ce dernier paraissant suspect, il a été soumis à une fouille. Un papier en aluminium contenant une certaine quantité de cannabis synthétique a été saisi sur lui. Interrogé au poste de police de Sodnac, l’individu a ensuite été relâché sur parole. Il s’est présenté en cour hier, où une accusation provisoire de possession de drogue a été retenue contre lui.

À Rose-Hill, une équipe de l’Emergency Response Service (ERS) s’est rendue rue de la Liberté, à Ébène, où elle est tombée sur un électricien de 23 ans, lequel avait un comportement suspect. En le fouillant, la police a mis la main sur une certaine quantité de cannabis. Une fois au poste de Rose-Hill, le jeune homme est revenu à lui et a consigné sa version des faits. Il a par la suite été relâché sous certaines conditions.

Enfin, un officier affecté à l’Anti-Robbery Squad s’est rendu aux blocs d’appartements de la NHDC de Petite-Rivière. Sur place, il a aperçu un homme à l’allure suspecte, soupçonné par ses voisins d’être un voleur. Cet habitant de Gros-Cailloux de 44 ans, maçon de profession, a alors prétendu connaître un ami habitant dans le coin. Mais en le fouillant, le policier a découvert une dose d’héroïne dissimulée dans son porte-monnaie. L’individu a été arrêté et traduit au tribunal de Bambous le même jour, où une charge provisoire de possession d’héroïne a été logée contre lui. Il a été remis en liberté conditionnelle.

DÉLIT DE FUITE À FLIC-EN-FLAC

Un motocycliste arrêté après trois jours

La police de Flic-en-Flac était à sa recherche depuis trois jours suite à un accident fatal survenu dans la région dimanche, où un ressortissant néerlandais de 44 ans avait perdu la vie. En se basant sur certains renseignements et des témoignages recueillis sur le terrain, la police a fait une descente à Gros-Cailloux pour mettre la main sur Jean-François C., âgé de 20 ans.

Les enquêteurs avaient appris qu’un motocycliste avait été blessé lors de l’accident, mais qu’il avait par la suite pris la fuite. Après un travail de fourmi, ils ont pu remonter jusqu’au propriétaire de la moto. Cet habitant du Sud a alors déclaré que c’est son fils qui pilotait son engin dans la nuit de samedi à dimanche. Comme sa moto était endommagée, il l’avait envoyée dans un garage pour des réparations. La police a alors interpellé le jeune habitant de Gros-Cailloux et l’a conduit au poste pour son interrogatoire. Au cours de cet exercice, Jean-François C. a avoué avoir pris la fuite car il était effrayé. Il a ajouté qu’étant blessé au pied, il nécessitait des soins au plus vite et n’a pas attendu les secours.

Hier, les enquêteurs ont contacté le quartier général de la Traffic Branch aux Casernes centrales où ils ont appris que le suspect ne détient aucun permis pour piloter une moto. Vu la gravité de son acte, il a été placé en détention policière hier soir. Il devait être traduit au tribunal de Bambous dans le courant de la journée sous une accusation provisoire d’homicide involontaire.

Soulignons que Justus Meijer avait été retrouvé en sang gisant à côté de son scooter tôt dimanche matin. Mandé sur place, le personnel du SAMU avait constaté le décès de ce pilote. Le rapport d’autopsie rédigé par le Dr Maxwell Monvoisin a attribué sa mort à de multiples blessures.