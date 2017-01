PRISON OFFICERS’ ASSOCIATION : « Sécurité : nos prisons sont-elles aux normes ? »

La Prison Officers’ Association (POA) tire la sonnette d’alarme quant à un « manque de personnel » dans les prisons. « Nous avons 1 000 gardes-chiourmes pour 2 500 détenus dans nos prisons. Or, la norme voudrait qu’il y ait un gardien pour deux détenus. De plus, il faut tenir compte de ceux qui sont en congé pendant l’année, ce qui fait qu’on est loin du compte. »

La POA déplore que « le CP de la prison va à l’encontre du rapport PRB qui dit que quand il y a manque de personnel, on peut puise dans le “bank scheme” ». Or, dit-il, « ce dernier impose ses règles en disant qu’on ne peut faire plus de 40 heures et qu’il faut diminuer le “bank scheme” drastiquement ». La POA souhaite une rencontre avec le premier ministre « car nous sentons un volcan venir, surtout depuis la commission d’enquête sur la drogue ».

« Suite à la commission d’enquête sur la drogue, les prisons ne sont pas à l’abri. Les barons de la drogue ne sont pas tranquilles. Nous voyons ce volcan venir. C’est pourquoi nous voulons attirer l’attention du Premier ministre à cet effet », soutient Hanson Mungrah, secrétaire de la Prison Officers’ Association (POA). D’autant, dit-il, qu’un des plus gros problèmes du moment est le manque de personnel. « Le rapport du PRB prévoit déjà un “Bank Scheme” en cas de manque de personnel. Mais le CP contredit cela en imposant son autorité. Selon lui, on n’a pas le droit de faire plus de 40 heures de “bank”. Nous représentons un service essentiel qui doit fonctionner 24/24h. Le manque de personnel ne constitue pas un problème uniquement pendant la journée, mais aussi le soir. Le ratio veut qu’il y ait un garde-chiourme pour deux détenus. Prenons l’exemple de la prison de Beau-Bassin. Dans une cour, il y a un gardien pour 150 détenus. Où est donc le ratio ? Ou encore, si nous avons 1 000 gardes-chiourmes pour 2 500 détenus, admettons que 300 travaillent le matin dans les prisons de l’île, 150 travaillent l’après-midi et 150 autres le soir et que 400 autres sont en congé ou en congé maladie. Comment parvenons-nous au ratio 1:2 ? » La POA rappelle l’évasion de 35 détenus en 2010 à Grande-Rivière. « Nous attirons l’attention des autorités pour qu’il y ait des mesures préventives afin qu’un tel épisode ne se reproduise plus. » Pour la POA, « il est clair que le nombre voulu de personnel n’est pas respecté ». Ce qui conduit son secrétaire à interroger : « Nos prisons sont-elles en règle concernant la sécurité ? ». Le syndicat déplore par ailleurs que « le management ne respecte pas notre droit syndical, raison pour laquelle nous songeons à organiser une manif » avec le soutien de la FCSOU. « Nous demandons aussi une rencontre avec le Premier ministre. » Selon Hanson Mungrah, « si un détenu s’évade, cela coûte cher à l’État », rappelant que lorsque les 35 détenus s’étaient évadés en 2010, cela avait coûté... Rs 42 M.

Autre problème : « On fait l’éloge des gardiens qui parviennent à arrêter des personnes en possession de drogue. Or, cela ne fait partie de notre responsabilité. Notre rôle relève du “safe custody” et de la réhabilitation. Notre travail s’arrête à l’intérieur de la prison. Ce genre d’arrestation relève du travail de la police. Si ces officiers se blessent en le faisant, qui en assumera la responsabilité ? ».

La POA attire aussi l’attention sur la prison de Melrose, connue comme l’Eastern High Security Prison. « Lors de sa conception, on avait supposément pris en considération les problèmes tels la livraison de “parcels” par-dessus les murs. Comment se fait-il que malgré les dispositions prises pour une “High Security Prison”, il y ait toujours de tels “parcels” ? Soit on a modifié le plan, soit on a induit les autorités en erreur. Le rapport de Sam Lauthan avait souligné que les murs de certaines prisons étaient trop bas. Nous demandons une commission d’enquête sur la prison de Melrose. »

La POA regrette de plus que, depuis 2008, « on nous mène en bateau s’agissant des promotions » aux Trade Officers. « On nous laisse entendre que cela relève de la DFSC (Disciplined Forces Service Commission). » Selon le syndicat, tel ne serait pas le cas.