PRISON À PERPÉTUITÉ RÉDUITE À 25 ANS : Jean-Claude Rose ne pourra faire appel devant le Privy Council

Condamné à la prison à perpétuité en 2003 après avoir été trouvé coupable d’avoir organisé l’importation de 5 111 g de gandia d’une valeur marchande de Rs 1,5 million, Jean-Claude Rose avait fait appel contre la sévérité de sa sentence. Le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge David Chan Kan Cheong, tous deux siégeant en appel, avaient réduit la sentence à 25 ans de prison. Jean-Claude Rose devait alors demander l'autorisation de faire appel devant le Judicial Committee du Privy Council, ce qui lui a été refusé.

Lors de son procès en 2003, Jean-Claude Rose avait été initialement condamné à 12 ans de prison. Il avait été trouvé coupable d’avoir organisé l’importation de 5 111 g de gandia d’une valeur marchande de Rs 1,5 million. Estimant que la sentence ne reflétait pas la gravité du délit, le Directeur des poursuites publiques avait fait appel. En juin 2004, le Full Bench de la Cour suprême, composé du chef juge d’alors, Arriranga Pillay, des juges Keshoe Parsad Matadeen et Saheeda Peeroo, avait donné gain de cause au DPP et la peine de 12 ans de servitude pénale avait été convertie en prison à vie. Jean-Claude Rose avait à son tour interjeté appel pour contester la sentence de prison à perpétuité. En appel, le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge David Chan Kan Cheong ont conclu qu’une peine de 25 ans de prison était appropriée dans ce cas, prenant en considération le fait que l’accusé avait organisé l’importation de la drogue et avait fait le voyage à La Réunion pour s’assurer de l’exécution de ses plans. La cour a aussi pris en compte le fait que, durant sa détention, pas moins de 13 cas d’indiscipline avaient été rapportés contre lui. Le double bench de la Cour suprême, composé du chef juge et de la juge Aruna Devi Narain, n'a pas accédé à sa demande pour faire appel devant le Privy Council, estimant que l'affaire de Jean-Claude Rose ne relevait d'aucune question d'intérêt public nécessitant l'intervention des Law Lords. « We do not find either that the question involved in the appeal is one that ought to be submitted to the Judicial Committee by reason of its great general or public importance pursuant to section 81(2)(b) of the Constitution and section 70A of the Courts Act », ont conclu les juges.

Cette affaire remonte au 10 octobre 2000. Jean-Claude Rose avait délégué Marie-France Pierre Jean, à La Réunion, pour rencontrer ses contacts. Cette dernière avait été interceptée à l’aéroport SSR le 10 octobre 2000 avec du gandia en sa possession. Durant son interrogatoire, elle avait dénoncé Jean-Claude Rose comme étant le destinataire du colis.