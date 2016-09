THE PRIVATE SECONDARY SCHOOL AUTHORITY (AMENDMENT)ACT : Mobilisation des syndicats du privé cette semaine

La relation entre la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun et les acteurs du secondaire privé, en l'occurrence les syndicalistes et managers, risque de prendre un sérieux coup de froid cette semaine. Exaspérés après l'adoption du texte de loi, The Private Secondary School Authority (Amendment) Bill, dans la soirée de jeudi dernier, les syndicalistes n'écartent pas la création d'un front commun pour décider d'une action légale afin que le secondaire privé retrouve sa place au conseil d'administration de la PSSA, laquelle sera désormais connue comme la Private Secondary Education Authority (PSEA). Par ailleurs, les syndicalistes rappellent que c'est la ministre de l'Éducation qui est en situation de conflit d'intérêts, puisque son époux est le directeur de la PSEA.

Avec cet amendement, le conseil d'administration de la PSEA siégera sans les directeurs du secondaire privé et pourra voter des décisions même si le quorum n'est constitué que de trois personnes ! La nouvelle loi préconise un quorum constitué de cinq membres. Même si la ministre de l'Eductaion qui défendait cette loi au parlement jeudi dernier a affirmé qu'il y a eu de nombreuses consultations avant la présentation du projet de loi, les syndicalistes du secondaire privé récusent vivement les propos de Leela Devi Dookun-Luchoomun. Très indigné, Mansoo Korrimboccus, vice-président de l'Union of Private Secndary Education Employees Union (UPSEE) explique qu'il n'y a pas eu de consultation avec la ministre. « Avec l'adoption de cette loi, la ministre Dookun s'est imposée. D'ailleurs, nous ne comprenons pas son empressement. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu de débat au parlement ? Elle a fait voter cette loi en catimini ! Leela Devi Dookun-Luchoomun va provoquer la chute de ce gouvernement. Elle est en train de le conduire à l'abattoir! », déclare Mansoo Korrimboccus. Ce dernier poursuit en expliquant que l'UPSEE aura recours à l'Independant Commission Against Corruption, non sans l'approbation de son homme de loi. « Madame Dookun avance que si le secondaire privé siège au conseil d'administration de la PSSA, il y aurait conflit d'intérêts. Devons-nous rappeler à la ministre que son époux est le directeur de cette autorité et que le conflit d'intérêts est là ! Quand nous avions déposé à l'ICAC après sa nomination comme ministre, la commission nous avait dit que nous devions justifier notre dossier avec une preuve relevant d'une situation conflictuelle. La situation est aujourd'hui toute trouvée », dit le syndicaliste de l'UPSEE. Ce dernier annonce une réunion de délégués pour ce samedi. « Nous inviterons des anciens ministres de l'Education à cette réunion », précise Mansoo Korrimboccus.

De son côté, la Secondary and Preparatory School Teachers and other Staff Union (SPSTSU) n'est pas moins en colère contre l'absence du secondaire privé au conseil d'administration de la PSEA. « Nous assistons à un retour en arrière », déplore d'emblée Lysie Ribot, présidente de la SPSTSU. Et d'ajouter : « Le partenariat entre l'État et le privé a été biffé d'un trait. » Réagissant sur l'argument de conflit d'intérêts que brandit la ministre, Lysie Ribot, rétorque que « la ministre de l'Education persiste à dire qu'employeurs et employés ne peuvent faire partie du board, que dans son cas, son époux occupait les fonctions de directeur de la PSSA bien avant sa nomination en tant que ministre et qu'elle est en communication avec l'institution et non l'individu ! Mais il faut dire que l'institution est gérée par son époux ! Et que dans ce cas,, elle vient donner plus de pouvoir à son époux ! » Tout comme le vice-président de l'UPSEE, Lysie Ribot s'interroge sur les consultations avancées par la ministre. « S'il y a eu consultations avec les syndicats, qu'elle nous dise quand nous avions été convoqués! » La présidente de la SPSTSU se demande quelles sont les vraies raisons dernières l'absence de représentants du privé au conseil d'administration de la PSEA. « Si on nous a retirés du board, c'est qu'il y a un problème ! », déclare Lysie Ribot. Elle explique que la SPSTSU contestera l'amendement apporté et envisage la mise sur pied d'un front commun pour décider de la marche à suivre. « Ce n'est pas possible que nous dépendions de trois personnes du board qui, elles, ont le plein pouvoir de prendre des décisions dans notre secteur ! » conteste Lysie Ribot.