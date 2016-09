PRIVATE SECONDARY SCHOOLS AUTHORITY (AMENDMENT) ACT : Partenariat État/Privé/Confessionnel au sein de l’éducation secondaire

Le secteur de l’éducation privée s’oppose à « ces amendements antidémocratiques » qui excluent les représentants des managers et staff du board de direction de la PSSA. D’autres affirment que « la présence de managers sur le board serait source de conflits ».

Faisons une incursion dans le passé, vers la décision de Sir Seewoosagur Ramgoolam, le 20 décembre 1976, de rendre l'éducation secondaire gratuite à Maurice, une des mesures les plus porteuses de la période 1968-1999. Le Gouvernement décida alors de payer aux managers des collèges privés les fees À LA PLACE DES PARENTS, sans means-test aucun. Gratuité pour tous! Les collèges d'Etat, eux, devinrent gratuits. Pour mettre de l'ordre dans ce partenariat avec le secteur de l’éducation secondaire privée, la PSSA fut créée et, sous la férule d’un bon directeur (Prem Burton), cette instance établit des procédures et règlements pour bien gérer un des plus gros budgets du Gouvernement.

La PSSA a donc fonctionné dans un réel partenariat entre le Privé et l'Etat, les managers des collèges privés et les autorités des collèges confessionnels conservant toute la liberté de gestion et de développement de LEURS collèges, bien sûr en respectant les dispositions de l'Education Act. Des tentatives de pseudo-nationalisation ou de contrôle outre mesure (par exemple le GN 114) de la part de Gouvernements successifs furent toutes abandonnées à la suite d'une grande pression populaire. Vous imaginez une Chambre de Commerce et d’Industrie fonctionner qu’avec des représentants de l’État, sans les industriels ?

C'est dans ce contexte que le partenariat État/Privé/Confessionnel dans ce secteur a été des plus bénéfiques pour le choix des parents et l'éducation de leurs enfants.

Un des reflets de ce partenariat a été la forte représentation du Privé tant au niveau des managers que des enseignants sur le board de la PSSA, un acquis fort de notre démocratie.

Une réforme de structure de la PSSA (devenant la PSEA) devrait évidemment préserver cet acquis essentiel. Une avancée positive serait de permettre la représentation de trois groupes de collèges sur le board à savoir le privé gratuit, le confessionnel et le privé international/payant, pour bien refléter la réalité d'aujourd’hui, et pas juste le privé et le confessionnel.

Des petits changements s’imposent au Private Secondary Schools Authority (Amendment) Act passé sous le Finance Bill le 1er septembre. Je ne vois aucune dimension de politique partisane à ce problème. Des dispositions de comités consultatifs ne corrigent pas ces lacunes de non-représentation au niveau du board, des consultations étant déjà la pratique. Il n'y a aucun mal à revoir des dispositions d’un texte, peut-être voté à la hâte, si celui-ci comporte vraiment des failles que l'on peut corriger, dans l’intérêt de la bonne gouvernance et pour préserver ces acquis de partenariat si essentiels au secteur éducatif.