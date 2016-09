PRIVATISATION DE L’EAU : Une campagne de conscientisation cette semaine

Après leur marche contre le projet du ministère des Utilités publiques de privatiser la CWA (Central Water Authority), les syndicats entament une autre étape pour dire non à ce projet. « Nous avons déjà nos brochures que nous allons distribues dans différents lieux du pays tels Flacq, Goodlands, Mahébourg,Vacoas, Rose-Hill et Quatre-Bornes pour conscientiser les Mauriciens sur les dangers qui représente cette privatisation, » soutient le président de la GSEA, Radhakrishna Sadien. Selon lui, ce projet va à l’encontre des objectifs du millénaire des Nations unies qui est d’assurer à chaque personne l’accès à l’eau potable. Il déplore qu’à aucun moment le gouvernement n’a parlé de privatisation de l’eau aupararvant.

Radhakrishna Sadien soutient que le projet de privatisation de la CWA apportera plus de pauvreté dans le pays, surtout pour ceux qui n’auront pas les moyens de payer l’eau. « Nous demandons que la CWA soit sous la tutelle du gouvernement et non au secteur privé, » avance-t-il. Citant des exemples des pays qui ont privatisé leur filière eau, il souligne que le prix de l’eau a, non seulement, connu une augmentation mais l’entreprise privée n’a pas investi comme il aurait été souhaitable. Le syndicaliste est d’avis que la privatisation entraîne la mauvaise gouvernance. « Nous ne savons pas si les gens qui seront recrutés seront à la hauteur de leurs sresponsabilités » s’interroge-t-il.

Pour le syndicat, le gouvernement doit continuer ses investissements dans ce secteur, notamment avec le remplacement des tuyaux défectueux qui datent de plus de 100 ans. Il demande au gouvernement de considérer le Rain Water Harvesting et d’autres moyens pour stocker de l’eau sans avoir recours à la privatisation. Il craint que l’aboutissement de ce projet soit source de perte d’emplois.