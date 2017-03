PRIVY COUNCIL—RÉCLAMATIONS FISCALES: Les Law lords tranchent en faveur de la Mauritius Revenue Authority

Les Law Lords ont écouté le 8 février dernier l’appel interjeté par la compagnie Grove Park Development Ltd contre la Mauritius Revenue Authority. La société appelante avait participé à un projet de construction, dont l’une des conditions du contrat était que la compagnie exécute les travaux à la hauteur de Rs 50 millions au plus tard le 30 juin 2011. Au cas où cette partie du contrat ne serait pas respectée, la MRA imposerait une taxe. Les Law Lords ont conclu que la compagnie n’avait pas respecté les critères pour bénéficier de l’exemption fiscale.

Grove Park Development Ltd demandait au Privy Council de rejeter la décision de la MRA de lui imposer une taxe. La compagnie faisait appel contre le jugement des juges Asraf Caunhye et Prithviraj Fekna donnant gain de cause à la MRA. Cette dernière réclamait la somme de Rs 45 285 600 pour les taxes impayées. Grove Park Development Ltd voulait bénéficier de l’exemption fiscale proposée dans le Stimulus Package en 2008 afin de promouvoir l’industrie de la construction.

Cette mesure préconisait que « as an exceptional measure to help the construction industry, the land transfer tax and registration duty will be suspended for the period 1st January 2009 to 31st December 2010 for approved projects undertaken by developers to be registered with the MRA in respect of land for a development project, provided at least Rs 50 M of construction works are completed before 30th June 2011 ».

Grove Park Development Ltd s’était enregistrée et avait soumis un rapport à la MRA selon lequel elle avait investi la somme de Rs 58 887 569 dans son projet à Sodnac. Toutefois, le rapport incluait une somme de Rs 10 091 880 pour les matériaux de construction qui se trouvaient sur le site. La MRA était d’avis que cette somme ne pouvait être incluse dans la liste des dépenses encourues. Les Law Lords ont ainsi retenu les arguments de la MRA qui stipulent que la compagnie ne pouvait bénéficier de l’exemption fiscale.

« The Board is satisfied that the cost of materials on site was not permitted to be included in the costs to which the statutory condition referred. The company failed to satisfy the condition and the Registrar General’s demand was validly made. The appeal is dismissed and the company must pay his costs and those of the authority in respect of the appeal », ont-ils conclu.