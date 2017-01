Prix des carburants : statu quo

Le Petroleum Pricing Committee de la State Trading Corporation, qui s’est réuni hier, a pris la décision de maintenir les prix de l’essence et du mazout respectivement à Rs 38,85 et Rs 29,50 le litre. Mais pour éviter de passer toute majoration de prix aux consommateurs, la STC a dû puiser du Price Stabilisation Account (PSA) Rs 6,42 pour chaque litre d’essence et Rs 1,1955 pour chaque litre de mazout. Le communiqué officiel émis après la réunion d’hier indique que les prix auraient dû être majorés de 19,01% et de 24,15% respectivement.

Les prix de l’essence et du mazout sont restés les mêmes depuis le 4 février de l’année dernière. Depuis novembre 2015, quelque Rs 1,9 milliard ont été utilisées du PSA pour atténuer les variations du cours mondial, la STC payant entre USD 412,09 en février 2016 et USD 532,08 en ce début d’année pour la tonne métrique de carburant.

Accord pour une coopération à la Santé

Le ministère de la Santé et l'Artemis Medicare Services Ltd se proposent de conclure un accord de principe sur la coopération dans différents domaines. Ainsi, cette coopération portera sur la formation des professionnels pour les besoins en neurochirurgie, transplantation générale et transplantation de moelle osseuse. Il sera également question de la formation dans le domaine de la pédiatrie et de l'électrophysiologie, ainsi que du personnel paramédical et médical.

Recrutement d'un prestataire de services en matière de migration

Un prestataire de services spécialisé dans la migration sera recruté par le gouvernement afin de s'assurer que les normes de recrutement soient respectées par toutes les agences de recrutement dans les pays d'où provient la main-d'œuvre étrangère. Le prestataire devra également identifier les agents de recrutement ayant démontré qu'ils ont une expérience d'au moins dix ans dans la fourniture de travailleurs. Le prestataire de services devra compter au moins 10 ans d'expérience et avoir exercé dans au moins 10 pays.

Prescription d'antibiotiques revue

Le cabinet a pris note de la publication des directives générales pour la prescription des antibiotiques. Ces directives visent à éviter l'abus de prescription d'antibiotiques par les médecins. Elles seront distribuées dans les hopitaux, les cliniques privées et aux médecins du privé. Un mécanisme de suivi a été institué pour s'assurer du respect des directives.

Amélioration de la piste d'atterrissage à Agaléga

Le ministère des Finances a déboursé un montant de Rs 26 M pour l'achat d'équipements et la rénovation des bureaux en vue de la mise en œuvre des projets de construction d'une jetée et d'une piste d'atterrissage à Agaléga.

CSR : Medavy Pillay Munien à la présidence

Medavy Pillay Munien a été nommé à la présidence du conseil de la National Corporate Social Responsibility Foundation. Medavy Pillay Munien détient un diplôme en leadership et est actuellement Project Manager des écoles ZEP au ministère de l'Education.

Activités pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage

Une série d'activités sont prévues à l'occasion de la célébration du 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le 1er février. Le programme comprend le traditionnel dépôt de gerbes sur la plage publique du Morne. Des gerbes seront également déposées au Monument des Esclaves, à Pointe-Canon.

Programme chargé pour la fête du Printemps

Une série d'activités a été arrêtée en vue de la célébration de la fête du Printemps. Une troupe chinoise, en provenance de Henan, en Chine, donnera ainsi des représentations. Un programme est prévu avec la participation de la troupe culturelle d'Henan et d'artistes locaux le 27 janvier au Port Louis Waterfront. Le programme sera précédé d'un défilé comprenant de dragon chinois, une démonstration d'arts martiaux et d'autres groupes d'artistes.