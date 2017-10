PRIX DES CINQ CONTINENTS - OIF ET LE MAURICIEN : « Le venin du papillon », de Anna Moï

« Au bout de leur propriété dans la caserne, côté jardin, le petit fossé harassé par les pluies de mousson avait fini par crever et se transformer en petite rivière. Hông avait posé par-dessus une petite planche, comme un pont. Tous les gamins du voisinage – les enfants des militaires et ceux du bidonville – savent que l’eau n’est pas vraiment sale, seulement boueuse. Dans ce marécage noirâtre, poissons et anguilles faisaient des concours de ruades à qui mieux mieux. Les uns et les autres avaient dérivé de rivières plus larges avec des galets, des torrents chantants et des vaguelettes pailletées. Les œufs avaient éclos dans les torrents, et quand les poissons parvenaient jusqu’au fossé, ce n’étaient plus des alevins. À leur tour, ils pondaient des chapelets d’œufs.

Les scarabées aquatiques se nourrissent d’œufs de poisson. Le fossé de l’arrière-cour de la maison est le QG de familles entières de scarabées, des gros et des petits. Les plus gros sont de la taille d’une demi-paume de la main de Xuân. Mae s’accroupit et braque une lampe torche. Les insectes rampent hors de l’ombre pour s’afficher sous la lumière, obéissant à quelque vœu terrible. Les scarabées sont impressionnants mais placides et bêtes. Mae et ses filles, d’un geste rapide, les attrapent.

Mae s’assure que toutes trois mettent bien des gants, car les scarabées ont des mâchoires en forme de pinces.

Elle dit :

Ils se nourrissent de sang, mais ne vous inquiétez pas, ils sucent seulement le sang de tout petits animaux.

Grâce à son intuition, elle détecte les mâles détenteurs d’essence de Chanel N° 5 comme s’ils portaient un matricule qui les dénonçait.

Avant son exil, Ba interférait dans ces opérations de capture des hannetons d’eau. Hostile à tout meurtre, même celui d’un insecte, il tentait d’aspirer les phéromones avec une seringue. Devant l’hécatombe de scarabées qu’il provoquait malgré ses précautions, Mae disait :

Ce n’est qu’un insecte. Laisse tomber.

La veille de son départ, Hông lance à Xuân son cri habituel :

Allez, à la douche !

C’était, depuis toujours, une agréable routine de l’après-midi, juste avant le dîner. Hông s’accroupissait dans la douche et frictionnait Xuân à l’aide d’un gant de toilette, d’un seau rempli d’eau savonneuse. Xuân en profitait pour faire des bulles de savon. Une fille de l’école lui avait appris à faire un cône en papier pour faire des bulles de la taille d’un ballon dirigeable. Après le savonnage, Hông aspergeait d’eau le corps de Xuân avec le tuyau de douche.

Lève les bras.

Elle lui rinçait les dessous de bras.

Arrête ! Arrête, Hông ! Ça chatouille !

Et maintenant, écarte tes jambes.

Conciliante, Xuân écartait les jambes. Le jet d’eau puissant picotait sa tendre chair. Elle avançait un peu ses hanches pour le rinçage.

Ce jour-là, Hông brise la routine, et au lieu d’un rinçage rapide, dirige le pommeau de douche vers le petit moellon qui émerge de la fente génitale. Elle fait pivoter sa main sans réduire la pression du jet d’eau. Le picotement s’intensifie. Xuân sent son corps trépider à la sensation nouvelle. Aiguë.

Étourdissante. Paralysante. Ses jambes se raidissent et son petit cul se serre. Son papillon s’enfle et se durcit. Une grosse bulle gonfle lentement à l’intérieur de son corps, qui l’emplit entièrement. Qui emplit la douche. Qui emplit toute la salle de bains. Dans un état proche de l’hébétement, elle voit des formes distendues dans les bulles de savon flotter autour d’elle. Un grand morceau de ciel bleu entame un virage par-ci. Un robinet s’arrondit par-là, sous la paupière de Hông. Quelque chose de blanc frémit – peut-être le reflet d’un carreau. Jusqu’à ce que, tout d’un coup, Xuân se sente saisie par quelque chose comme un rire en cascade. Ce n’est pas un rire mais une chamade. Quelques battements de cœur manquent. Son corps tressaute sous l’impact. Des spasmes lui secouent le bas du ventre. Lorsque son rythme cardiaque reprend, son cœur bat à tout rompre. La bulle s’éparpille en un millier de petites bulles et glisse. Elle glisse avec.

Elle entend d’ailleurs à ce moment-là un vrai rire. Hông s’étouffe dans un torrent de rire.

Cet éblouissement frappe tout le monde, les jeunes et les vieux, les bonnes, les professeurs, les élèves, les soldats, les généraux, les moines, les bouchères, les parents, les grands-parents, les cousins. Et pourtant, on en garde le secret, comme un rébus chinois.

Avec le temps, elle finit par comprendre que c’est un mot de passe renouvelable pour entrer dans la vie, et qu’il vaut mieux garder les mots de passe au secret. »