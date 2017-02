PRIX INTERNATIONAL — LAUREUS WORLD COMEBACK OF THE YEAR : Jour de vérité pour Fabienne St Louis ce mardi

Après que l'International Triathlon Union (ITU) lui a attribué le prix de la performance la plus inspirante de l'année 2016 en décembre dernier, cette fois, Fabienne St Louis a été nominée au prestigieux Laureus World Comeback of the Year, dont la cérémonie se tiendra ce mardi à Monaco. Également en lice dans cette catégorie, Michael Phelps, le nageur le plus décoré de l'histoire des Jeux olympiques, l'athlète espagnole Ruth Beitia, le tennisman argentin Juan Martin del Potro, le cavalier de saut d'obstacles britannique Nick Skelton et le skieur norvégien Aksel Lund Svindal.

Une nomination méritée pour la triathlète mauricienne qui est passée par des moments éprouvants durant l'année écoulée. Elle a vu son rêve de participer aux Jeux olympiques de Rio s'envoler lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer des glandes salivaires. S'en est suivie alors une très longue bataille. Face aux interventions chirurgicales, aux traitements et aux complications de santé, notamment une paralysie faciale qui a duré trois mois, beaucoup auraient jeté l'éponge. Mais pas Fabienne St Louis. Elle s'est battue corps et âme pour faire un comeback et les laisser son empreinte dans l'histoire des Jeux olympiques. Pas de médaille ni de classement ayant dû déclarer forfait après avoir bouclé l'épreuve de la natation, mais la Mauricienne de 29 ans a cependant bouleversé le monde par sa participation courageuse et historique aux olympiades de Rio.