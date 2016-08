PRIX DE L’EAU : Dans la spirale de l’augmentation

Le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, est revenu cette semaine sur le sujet sensible de l’augmentation du prix de l’eau. Lors de l’ouverture d’un atelier de travail sur le monitoring de l’aquifère de la région nord, dans le cadre de l’Integrated Water Resources Management Project, il a fait comprendre que la hausse du prix de l’eau est inéluctable du fait que Maurice est l’un des pays au monde où l’eau est si bon marché.

Il a aussi expliqué que cette augmentation, qui est dans l’air depuis quelque temps, est une mesure indispensable pour donner les moyens à la Central Water Authority (CWA) d’assumer sa mission efficacement. Le ministre Collendavelloo a rappelé que la CWA a accumulé des dettes de Rs 2 milliards.

« Une augmentation du prix de l’eau est nécessaire pour assainir la situation financière de la CWA. Nous avons aussi enclenché un vaste programme d’investissement afin de rehausser la distribution d’eau », a-t-il expliqué en substance pour justifier ce changement de prix du mètre cube d’eau qui n’est maintenant qu’une question de temps.

Le ministre a aussi insisté sur le côté « antiquité » du cadre légal du fonctionnement de la CWA pour démontrer qu’il est dépassé. Selon lui, des changements sont nécessaires pour donner à la CWA les moyens d’opérer en toute indépendance. Le ministre s’est montré en faveur d’un droit de regard du gouvernement sur le fonctionnement de la CWA, mais certainement pas de mainmise ou de contrôle. Cette vision qui date des années 1970 est complètement dépassée et doit être revue, selon le vice-Premier ministre. S’agissant u partenariat stratégique, Ivan Collendavelloo a avancé que les discussions sont à un stade avancé et qu’un débat national est prévu à cet effet pour bientôt.

Il faudra donc attendre encore avant d’identifier le futur partenaire stratégique de la CWA. « C’est un long processus. Il faudra passer par un exercice d’appel d’offres international », a conclu Ivan Collendavelloo.