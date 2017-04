PRIX LITTÉRAIRE ELISABETH BOULLÉ 2017: Pour dire « Nou tradision, nou zistwar »

Elisabeth Boullé, figure importante dans la vie mauricienne de son époque, s’est intéressée à divers domaines : la pédagogie, la philosophie, l’anthropologie, la sociologie. Elle a laissé son nom à un prix littéraire dont la première édition a eu lieu en 2015. Cette année (vendredi 24 mars 2017), le prix littéraire Elisabeth Boullé a été remis à Ameidee Arnagherry pour la catégorie collège et à Simon Grenouille pour la catégorie lycée. Deux coups de cœur du jury ont été décernés à Lisa Henry pour le collège et à Mariyah Nakhuda pour le lycée. Le prix a privilégié une approche littéraire mauricienne et se fait l’écho des attentes éducatives de celle dont il perpétue la mémoire.

La cérémonie s’est tenue dans la salle polyvalente de l’Ecole du Centre devant les parents et les enseignants des élèves sélectionnés, des membres de la famille Boullé et des invités. Initié en 2015 par le collège Pierre Poivre à l’intention de ses élèves, le prix Elisabeth Boullé est dédié à la fondatrice de l’Ecole du Centre et du Collège Pierre Poivre. Pédagogue visionnaire, Elisabeth Boullé a créé une école mauricienne dans la francophonie, souhaitant, entre autres, valoriser le patrimoine historique et culturel du pays. Cette année, pour la troisième édition du prix, le lycée des Mascareignes s’est joint à l’Ecole du Centre-Collège Pierre Poivre. Le prix Elisabeth Boullé 2017 a pour thème « Nou tradision, nou zistwar, Nos traditions, notre histoire ».

Lancé en octobre 2016 dans les deux établissements, le concours s’adressait à tous les élèves des classes de Troisième du collège et des classes de Seconde du lycée. Les 31 meilleures nouvelles sélectionnées ont été envoyées à un jury externe constitué d’Alexandra Webber Isaacs et de Davina Ittoo, deux jeunes auteures, ainsi que de Robert Furlong, spécialiste de littérature mauricienne.

COLLECTE DE FONDS—CARITAS: un mouvement solidaire et innovant

Face à la misère, on peut ouvrir des voies. Caritas, dont on connaît la mission, lance un appel pour agir collectivement en organisation sa quête nationale, qui se déroulera les 6, 7 et 8 avril 2017. Caritas Ile Maurice questionne les actions prioritaires à prendre pour refuser la misère. La récolte de fonds a pour but d’insuffler un élan de solidarité sur le thème « Ansam avek Caritas, anou fer rekil lamizer ». Ce slogan nous rappelle les multiples causes de la pauvreté. Caritas pense qu’à travers leurs dons, les Mauriciens peuvent lutter ensemble et participer à la lutte des droits fondamentaux. Il peuvent faire des dons en nature ou donner un peu de leur temps. « Si l’île Maurice est souvent citée pour ses réalisations majeures en termes de croissance économique, la pauvreté demeure une réalité pour de nombreuses familles mauriciennes. Alors même que le bien-être matériel de l’ensemble de la population s’est amélioré; le modèle de croissance économique qu’a choisi Maurice a pour effet de creuser les inégalités, or que l’extrême pauvreté progresse. »

Pour rappel, Caritas avait initialement pour mission le secours d’urgence, durant la période qui suivit l’indépendance en 1968. Caritas Ile Maurice est devenue à la fois une fabrique d’innovations sociales et de solidarités pour aider des Mauriciens en situation de grande précarité. C’est aussi un front engagé et militant en faveur d’une société plus humaine et plus juste.

Pour adapter ses réponses face aux mutations de la misère, Caritas propose un service d’accueil, d’écoute et d’accompagnement et développe des solutions originales pour lutter contre l’exclusion. Caritas fait ressortir qu’il est de plus en plus difficile de nos jours de récolter les fonds nécessaires afin de financer des projets. Ceci s’explique, en majeure partie, par les politiques variables sur la gestion des fonds « Corporate Social Responsability » (CSR).

« Cette quête est pour nous une occasion unique de recueillir des fonds afin d’assurer le bon fonctionnement des divers projets de Caritas à Maurice. En parallèle, nous considérons qu’il est de notre devoir de sensibiliser et d’éduquer la population sur les fléaux de la pauvreté et la misère. Nous sommes convaincus que ce n’est qu’Ensemble que nous arriverions à faire reculer la misère à Maurice. Nous comptons beaucoup sur la générosité et l’entraide des Mauriciens pour ces 3 jours de quête », fait ressortir Mme Patricia Adèle-Félicité, secrétaire générale de la branche locale de Caritas.

Pour participer, plusieurs moyens sont à la disposition des donataires :

Boites de quête : En circulation dans divers lieux publics tels que les gares, foires, dans les rues et les centres commerciaux.

Cartes de dons : Disponibles dans les antennes de Service d’Ecoute Caritas et au bureau de Caritas nationale.

Coupons souvenir de la quête : Rs 25 par coupon. Disponibles en carnet de 20 coupons sur commande au bureau de Caritas nationale. Virement bancaire via Internet Banking ou Juice au numéro de compte : MCB 000 01 03 08 628 (Mention ‘quete 2017’) ; Ou en envoyant un chèque à l’ordre de Caritas Ile Maurice.

Krisifie pou mwa, Gérard Louis

Le public le connaît pour ses ballades et séga ainsi que pour sa longue carrière musicale jalonnée de succès en tant que producteur,organisateur de concerts et membre fondateur de Cassiya. Gérard Louis qui est moins connu pour ses chansons spirituelles est pourtant à son troisième album du genre. Il vient tout juste de sortir Krisifie pou mwa, dans le cadre de la Pâques, où il présente douze titres.

CONCERTS LYRIQUES: Eureka en musique et en saveurs

La Société Musicale de l’île Maurice offre le meilleur de sa culture avec deux concerts haut en saveurs : Mesure et Saveur du Baroque et du Classique avec Denis Lesage (pianiste) et Véronique Zuël (soprano). Oserez-vous vous embarquer ? Les mélomanes aimeront la période baroque ou celle dite classique représentée en particulier par Haydn, Mozart et Beethoven. Le but en tout cas est d`émerveiller par le chant et le programme musical. Deux concerts sont prévus à La Maison de l’Etoile, Euréka, Moka jeudi le 6 avril 2017 à 19h30. Un souper sera servi après le concert. Et samedi le 8 avril à 16h00. Le «High Tea» précède le concert. Voici un aperçu du répertoire : Lascia ch’io pianga (Rinaldo) – G.F. Haendel, An Chloe – K. 524 - W. A. Mozart, Scherzo D. 593 (piano solo) - F. Schubert, Ruhe sanft mein holdes leben (Zaide) – W. A. Mozart, Minuetto - extrait d’un quatuor à cordes de Mozart – (piano solo) - F. Thomé, Ridente la calma – KV 152/210a – W. A. Mozart, Passacaille (Suite no 7) – (piano solo) - G.F. Haendel, Venere Bella (Giulio Cesare) - G.F. Haendel.