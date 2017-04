PRIX MUSIQUES DE L’OCÉAN INDIEN : Une dernière édition aux grandes promesses

Aubaine unique pour les artistes de la zone d’accéder à un tout autre niveau, le Prix Musiques Océan Indien tire sa révérence. Après cinq éditions, celle de 2017-2018 garde cependant toutes les grandes promesses qui l’accompagnent depuis 2007. Adressées aux artistes de la région, les inscriptions pour la sixième édition sont ouvertes jusqu’au 15 mai, comme l’explique Brigitte Dabadie, membre de l’organisation, qui était à Maurice la semaine dernière.

Pour clore cette grande aventure lancée par Brigitte Dabadie et Serge Trouillet en 2007, le Prix Musiques de l’Océan Indien a de grandes ambitions pour son prochain lauréat. Choisi parmi les finalistes sélectionnés chez les candidats de la zone, le gagnant bénéficiera d’un accompagnement destiné à le faire passer professionnel. Ce premier prix prévoit : une formation de coaching de scène, une tournée de l’artiste et de ses musiciens dans des festivals et des marchés des musiques emblématiques, des rencontres avec des professionnels. Le tout dans le but “de promouvoir, de développer et de professionnaliser la carrière du lauréat”. Le deuxième prix comprend une formation de coaching scène. Le troisième prix sera une bourse au développement d’un projet en cours.

À Maurice la semaine dernière pour rappeler les grands objectifs de cette sixième édition, Brigitte Dabadie a confié que la fin de l’aventure a été décidée suite au décès de Serge Trouillet. Elle a précisé qu’il existe désormais un cadre plus épanoui pour l’accompagnement des artistes à travers des initiatives privées.

Une pierre à l’édifice.

Pour rappel, ce prix biennal s’adresse aux artistes de Maurice, des Comores, de La Réunion, de Madagascar, de Mayotte, de Rodrigues et des Seychelles. La dernière finale a eu lieu au Théâtre Serge Constantin en 2015, où le Réunionnais Labelle a été sacré. Tritonik avait été retenu pour cette finale. Deux ans plus tôt, Patyatann était parvenu en finale, l’année où Maya Kamaty de La Réunion avait été lauréate. Les précédents gagnants sont Bo Houss, Mami Bastah et Malesh. La finale place devant le jury trois artistes ou formations, indépendamment de leurs pays.

“Aucun regret” dans la décision prise d’arrêter cette initiative, dit Brigitte Dabadie. Le Prix Musiques de l’Océan Indien a apporté sa pierre à l’édifice en restant fixé sur ses objectifs de départ. Il s’agissait pour les responsables du projet de “promouvoir les écritures musicales, favoriser la diffusion des œuvres et aider à révéler les artistes des musiques actuelles de l’océan Indien et de permettre à un ou plusieurs artistes de cette zone de bénéficier d’un dispositif d’aide au développement grâce au financement mutualisé des membres fondateurs et associés”.