PROCÈS DE CURLY CHOWRIMOOTOO ET SON COMPLICE: La poursuite compte loger de nouvelles charges

Le procès intenté à Curly Chowrimootoo et Louis Rico Jean Yves Aristide pour trafic de drogue a été appelé hier devant le juge Benjamin Marie-Joseph, siégeant aux Assises. Les hommes de loi des deux accusés, soit Mes Rama Valayden pour Louis Rico Jean Yves Aristide et Me Vikash Rampoortab pour Curly Chowrimootoo, avaient, lors de la dernière audience, demandé un renvoi de deux mois à la cour afin d'avoir le temps d'étudier le dossier communiqué par le bureau du Directeur des poursuites publiques. La poursuite, représentée par Me Shakeel Bhoyroo, a fait savoir hier que de nouvelles charges seront logées contre les deux accusés.

Me Rama Valayden avait, lors de la précédente audience, informé la cour qu'il avait reçu tous les documents relatifs à l'acte d'accusation mais que, compte tenu du volume du dossier, il lui faudrait au moins deux mois pour préparer le procès. Me Rampoortab s'était joint à cette motion. Le parquet n'ayant démontré aucune objection, le juge Benjamin Marie-Joseph a accédé à la demande. L'affaire sera ainsi de nouveau appelée pour être fixée à une date ultérieure.

L'arrestation de Curly Chowrimootoo et Louis Rico Jean Yves Aristide fait suite à la découverte de drogue, par le biais de rayons X, dans un colis contenant deux chemises à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Le fait que les chemises aient été postées de Madagascar et étaient destinées à un habitant de Cité Kennedy avait mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Une opération de livraison contrôlée leur avait ainsi permis de mettre la main sur Louis Rico Jean Yves Aristide.

À son arrestation, ce dernier avait dénoncé Curly Chowrimootoo comme étant le destinataire du colis. Le 12 juillet 2014, les Assises avaient cependant déjà infligé 25 ans de prison à Curly Chowrimootoo et son frère aîné, Steve Abraham Chowrimootoo, tous deux ayant été reconnus coupables, sous une première charge, d’avoir été trouvé, le 16 mai 2011, Avenue de l’Indépendance, Quatre-Bornes, en possession de 61,7 g d’héroïne, drogue qui était alors contenue dans un sac en plastique noir sous ruban adhésif, et, sous une seconde charge, de possession de 52,37 g d’héroïne.