PROCÈS ÉCOULÉS : ACCIDENT DE LA ROUTE EN 2009 : Un ex-marathonien obtient Rs 4,3 M de dommages

Jean Paul Didier Louise, un ancien marathonien, avait été victime d’un accident de la route le 12 avril 2009 à la route Hugnin, Rose-Hill. Il avait été percuté par une voiture alors qu’il circulait à motocyclette. Dans une plainte logée en 2013, il réclamait Rs 16,7 M de dommages à la compagnie d’assurances, au conducteur du véhicule et à la société de location, pour le préjudice causé. La somme avait été élevée à Rs 18,7 M en 2016 après que la plainte avait été amendée. Le plaignant a indiqué qu’il participait à des événements sportifs depuis l’âge de 13 ans et avait remporté de nombreuses récompenses au niveau national et international comme marathonien de haut niveau de 1993 jusqu’au jour de l’accident. Il avait été admis à l’unité des soins intensifs pendant 15 jours à la suite de cet accident et avait dû subir une intervention chirurgicale en Inde. Dans un arrêt rendu jeudi, soit huit ans après les faits, la juge Aruna Devi Narain a accordé des dommages à hauteur de Rs 4,3 M, que les défendeurs devront payer au plaignant.

FAUX PASSEPORT

Une Mauricienne condamnée à 11 mois de prison en Angleterre

Indranee Kasoo, 56 ans, vivait comme immigrante illégale en Angleterre. Elle a été condamnée à 11 mois de prison par le tribunal de Harrow pour avoir utilisé un faux passeport en vue de trouver un emploi. Celle qui habitait Courteney Venue, à Harrow, dans l’ouest de Londres, vivait dans l’illégalité depuis un certain temps, son visa de visiteur étant arrivé à expiration. Le journal en ligne getwestlondon souligne que la Mauricienne avait été arrêtée le 9 février après que deux faux passeports français avaient été trouvés lors d’une fouille à son domicile. Des arrangements avaient été faits pour qu’elle quitte volontairement le pays, mais elle ne les avait pas respectés. La Mauricienne avait, en outre, admis avoir utilisé des documents falsifiés pour obtenir un emploi en Angleterre. Poursuivie sous sept charges, dont trois pour des documents falsifiés et quatre pour fraude, elle avait plaidé coupable et été jugée par l’Isleworth Crown Court.

OPÉRATION À RIVIÈRE-NOIRE

Bet On Line et Play On Line Ltd gagnent leur procès

Poursuivies pour avoir « carry out a classified trade without paying the prescribed fee », les compagnies de paris en ligne Bet on Line Ltd et Play On Line Ltd ont été blanchies par le magistrat Balluck, siégeant en Cour de district de Bambous. Il était reproché aux deux compagnies d’avoir opéré leurs activités de paris de ligne dans des locaux à Bambous, alors qu’elles n’avaient pas payé les frais requis pour ce genre d’activités. Pour sa défense, les deux compagnies avaient expliqué qu’elles opéraient dans cet endroit depuis 2011 et que, les années précédentes, elles étaient en règle avec le Conseil de district de Rivière-Noire.

Or, cette année, le conseil avait refusé de prendre les “trading fees”, soutenant cette décision par le fait que les compagnies ne disposaient pas de Land and Building Permit pour leur emplacement. La cour a conclu que les défendeurs n’avaient pas besoin de Land and Building Permit dans ce cas, car ils n’avaient aucun projet de développement de leurs locaux. « When looking at the evidence as whole, I find that it has not been established by the prosecution that Accused no 1 and 2 were operating in the realm of illegality and the refusal of the council to accept the payment of the trade fees after it was claimed was not appropriate in the circumstances », dit le jugement.