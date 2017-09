PROCÈS ÉCOULÉS - COUR - BRAQUAGE À LA SBM : Le suspect Kevin Samputh recouvre la liberté

Kevin Samputh, un des suspects arrêté dans le cadre d'un vol commis dans la nuit du 25 au 26 février 2017 à la succursale de la SBM de la rue Royale, à Port-Louis, a obtenu la liberté conditionnelle cette semaine. Le jeune homme, père d'un enfant de quatre mois, avait fait une demande pour sa libération conditionnelle par l'entremise de son homme de loi, Me Rama Valayden, devant le tribunal de Port-Louis. Il est en détention depuis le 6 mars 2017 après avoir été arrêté pour sa participation dans le vol commis à la succursale de la SBM et lors duquel les cambrioleurs avaient dérobé une somme de Rs 4 millions ainsi que Rs 15 M en devises étrangères. Dans un “ruling” rendu mercredi, la magistrate Magalie Lambert-Henri a rejeté les raisons d'objection de la police pour qu'il recouvre la liberté. La police avait avancé qu'il pourrait fuir la justice ou encore commettre un nouveau délit. Pour recouvrer sa liberté, Kevin Samputh a dû fournir deux cautions, soit une de Rs 75 000 et une autre de Rs 250 000, ainsi que signer une reconnaissance de dettes de Rs 2 millions. Il devra aussi se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche entre 6h et 20h et fera l'objet d'un couvre-feu, l'empêchant de quitter sa résidence entre 21h et 5h30 du matin. Kevin Samputh fait l'objet d'une accusation provisoire de “larceny by night breaking” dans cette affaire.

ASSISES | Agression mortelle de son ami

L'accusé Jonathan Fanfan refait surface

Il avait disparu des radars de la police et ne s'était pas présenté à son procès pour le meurtre de son ami. Louis Jonathan Fanfan a finalement été intercepté par la police et a été traduit devant les Assises jeudi dans le cadre de son procès. Le jeune homme, habitant Baie-du-Tombeau, était en liberté conditionnelle et ne s'était plus présenté au poste de police depuis mars. Il devait faire ses excuses en cour, soutenant avoir oublié la date à laquelle il devait se rendre en cour. Son procès a été fixé au 19 septembre et devrait durer une semaine.

Il est reproché à Louis Jonathan Fanfan d'avoir, le 4 septembre 2010, agressé à coups de sabre un certain Leroy Dumlaye, lequel avait succombé à ses blessures à l’hôpital du Nord peu de temps après. Le jour des faits allégués, la victime était venue rencontrer Louis Jonathan Fanfan à Baie-du-Tombeau avec son sabre. Une dispute s’en serait suivie, au cours de laquelle Jonathan Fanfan avait été blessé en premier. Il s’est par la suite saisi du sabre de la victime et lui aurait alors assené plusieurs coups à la tête, aux épaules et aux mains. L'accusé est défendu par Me Kishore Pertab alors que Me Raj Baungally représentera la poursuite.