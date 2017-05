PROCÈS DE LA SEMAINE ÉCOULÉE - COUR DE MAPOU - MEURTRE DU CONSTABLE RAMKHALAWAN : L’enquête de la police pointée du doigt

L’enquête préliminaire dans le cadre du meurtre du constable Ashwin Ramkhalawan, le 16 mai 2013, a été appelée pro-forma jeudi en Cour de district de Mapou. L’épouse du constable, Manisha Ramkhalawan, fait face à une charge de meurtre dans cette affaire. L’homme de loi de la défense, Me Sanjiv Teeluckdharry, a évoqué un point demandant à la cour de déterminer si Manisha Ramkhalawan a été privée d’une enquête équitable. L’avocat estime que la police a failli dans sa tâche en ne pas prendre en considération le premenstrual stress syndrome auquel faisait face sa cliente aux moments des faits. Me Teeluckdharry a soutenu que ceci peut avoir un effet sur le procès et que dans d’autres pays c’est un aspect qui est considéré lors de l’enquête. La poursuite a objecté. Les débats sur cette motion auront lieu à une date ultérieure. Rappelons que, le 16 mai 2016, le constable Ashwin Ramkhalawan avait été retrouvé gisant dans une mare de sang sur son lit, à Roche-Terre. La MCIT devait par la suite procéder à l’arrestation de son épouse, Manisha, qui, depuis le début, avait fait valoir son droit au silence pour ensuite nier toute implication dans ce meurtre. La jeune femme, qui disait souffrir de troubles mentaux, avait été admise à l’hôpital Brown-Séquard pour quelque temps.



COUR INTERMÉDIAIRE | Fraude

Un douanier jugé coupable

Mamode Azam Bauhadoor, un douanier de profession, était poursuivi pour avoir falsifié des documents pour permettre à un conteneur de passer la douane sans payer les taxes convenues. Muhamad Akhtar Nabeebocus, le directeur de Hellenic Cargo Services, était lui poursuivi pour avoir comploté avec le douanier pour commettre le délit. Ce dernier a été blanchi, la magistrate Niroshini Ramsoondar ayant conclu que la poursuite n’avait pas pu établir qu’il y avait eu un complot entre les deux pour commettre le délit. Par contre, la Cour a trouvé le douanier coupable de faux et usage de faux car il avait falsifié un pass pour permettre au conteneur de passer le contrôle.



FAUX ET USAGE DE FAUX

Le procès d’un caporal de police maintenu

Antoine Peechen, un caporal de police qui fait l’objet d’une accusation de « forgery by a public officer » en Cour intermédiaire, avait, par le biais de son homme de loi, Me Teeluckdharry, formulé un no case to answer dans cette affaire. Il est accusé d’avoir altéré le contenu d’un formulaire 56 de la police au poste de police de Mahébourg. Il a plaidé non-coupable de l’accusation portée contre lui. Lors du procès, son homme de loi, Me Teeluckdharry, a formulé une motion réclamant qu’un non-lieu soit prononcé dans cette affaire. La cour devait rejeter sa requête, soutenant qu’à ce stade des procédures, il y a suffisamment de preuves incriminantes présentées en cour qui doivent être prises en considération.

HOMICIDE INVOLONTAIRE

Amende de Rs 50 000 pour un automobiliste

Il avait été reconnu coupable d’homicide involontaire en Cour intermédiaire pour avoir percuté un homme de 84 ans et un enfant dans la matinée du 13 mai 2011 à Plaisance. Un automobiliste aura à s’acquitter d’une amende de Rs 50 000 pour ce délit. Il avait percuté les deux piétons alors qu’il tentait de faire demi-tour à cause du trafic routier. Il les a transportés à l’hôpital à bord de sa voiture. Toutefois, l’homme de 84 ans devait succomber à ses blessures. Le rapport d’autopsie avait attribué son décès à un traumatisme crânien.