PROCÈS DE ROBERT DZITSE : La drogue toujours pas réexaminée en raison d'un problème technique

Le nouveau procès intenté à l’Ougandais Robert Dzitse pour trafic de drogue a été entendu hier matin devant la juge Rita Teelock, siégeant aux Assises. La poursuite, représentée par Me Raj Baungally, avait, lors de la dernière audience, fait une demande pour que la drogue saisie soit de nouveau analysée. Alors que cet exercice aurait dû avoir été complété par le Forensic Science Laboratory (FSL) depuis le 20 décembre, Me Baungally a informé la cour ce matin que la drogue n'avait toujours pas été examinée suite à un problème technique au FSL. La juge Teelock a demandé à la poursuite de s'assurer qu'il n'y ait pas de retard accumulé dans cette affaire, qui sera entendue pour la deuxième fois.

Me Baungally avait, lors de la dernière audience, fait une demande pour qu’un officier de la cour soit présent le jour où la drogue sera transférée de la cour au FSL. Alors que la drogue saisie allait être réexaminée le 20 décembre et le rapport prêt dans deux semaines, cet exercice n'a finalement pas été complété en raison d'un problème technique au FSL. Me Baungally a informé la cour que le problème devait être réglé dans une semaine et qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé au 19 janvier pour transporter la drogue au FSL. Le rapport devait alors être prêt vers début février. Me Rama Valayden, l'homme de loi de Robert Dzitse, a pour sa part demandé deux semaines pour analyser le contenu du rapport. L'affaire sera de nouveau appelée le 21 février.

Le 26 juin dernier, le Full Bench de la Cour d’appel, composé du chef juge Keshoe Parsad Matadeen et des juges Asraf Caunhye et Gaytree Jugessur-Manna, avait annulé la condamnation et la sentence de 35 ans de prison contre Robert Dzitse. Le Full Bench avait ordonné un nouveau procès devant un nouveau bench.

Dans leur arrêt, les juges en appel avaient principalement retenu le fait que les Assises avaient pris en considération un rapport du FSL, selon lequel l’héroïne avait un taux de pureté de 18%. La défense avait, lors du procès, contesté « l’admissibilité du rapport » mais l’auteur de celui-ci étant décédé, elle n’aurait pu le contre-interroger. Pour Me Valayden et les juges en appel, l’Ougandais n’a donc pu jouir d’un procès équitable.

« In the present matter, the admissibility of the hearsay evidence was crucial in securing a conviction for a serious offence and in establishing the element of “trafficking”, resulting in a sentence of 35 years penal servitude and a fine of Rs 300 000 being imposed on the appellant. The more serious the charge and penalty, the greater the importance of ensuring that the appellant was afforded fair and proper procedural safeguards to contest the hearsay evidence in the absence of any cross-examination. For all the given reasons, we consider that the admission of the hearsay evidence in the course of the appellant’s trial constituted a serious irregularity and a breach of the appellant’s right to a fair trial as a result of which the conviction cannot stand », ont indiqué les juges.

Son appel avait été entendu le 16 juillet 2015. Robert Dzitse avait été trouvé coupable le 16 novembre 2013 en Cour d’assises d’avoir remis 764,4 g d’héroïne à John Paul Jhureea, le 17 octobre 2008, sur le campus de l’Université de Maurice. Le juge Prithiviraj Fekna l’avait condamné à 35 ans de prison. L’inspecteur Valaydon, de l’ADSU, était en surveillance sur le campus quand il avait remarqué une voiture suivie par un taxi. Lorsque les deux véhicules se sont arrêtés, l’Ougandais est descendu du taxi pour remettre un colis à John Paul Jhureea. Les deux hommes avaient ensuite regagné leurs véhicules respectifs.

L’inspecteur Valaydon et ses hommes avaient par la suite intercepté la voiture privée, où ils ont saisi un colis contenant 40 pellets. Les analyses du FSL avaient établi que ces derniers contenaient 764,4 g d’héroïne, dont le taux de pureté était de 18%. Le dénommé Jhureea purge actuellement une peine de prison de 20 ans..