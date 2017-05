PROCÈS À VENIR - COUR INTERMÉDIAIRE : Un américain poursuivi pour l’agression de son ex-femme

Andrew Zachary Bruder, un Américain de 38 ans, est poursuivi en Cour intermédiaire sous cinq charges : deux charges pour l’agression de son ex-femme mauricienne — qui aurait été perpétrée à deux reprises, soit le 6 octobre 2013 et le 14 février 2014 —, de même que trois charges d’attentat à la pudeur sur une fillette de 11 ans.

Zachary Bruder avait été inquiété par la justice une première fois sur la base d’allégations d’attentat à la pudeur sur sa fille de 5 ans. Il avait passé 14 mois en détention préventive après son arrestation en septembre 2015. Il avait par la suite fait face à un procès, lors duquel il avait été disculpé par le magistrat Azam Neerooa. Dans ce nouveau procès, son avocat, Me Neelkanth Dulloo, a indiqué qu’il y avait des zones d’ombre dans cette affaire dont il voudrait faire part. L’affaire sera entendue le 30 mai.

POSSESSION DE SUBUTEX

Peroomal Veeren dans l’attente du verdict

Le trafiquant notoire Peroomal Veeren ainsi que ses deux présumés acolytes Vishnu Dusrath et Gilbert Noël devraient prendre connaissance du jugement du magistrat Azam Neerooa le mardi 30 mai. Cela intervient dans le cadre du procès qui leur est intenté pour possession de Subutex avec circonstances aggravantes. La drogue avait été trouvée dans la cellule 23, Block B de la prison de Beau-Bassin, où se trouvaient les trois hommes le 11 décembre 2009. Les gardes-chiourmes avaient eu à demander des renforts auprès de la Prison Security Squad pour forcer la porte de la cellule, car les détenus l’avaient bloquée avec un bâton. Peroomal Veeren est défendu par Me Gavin Glover, alors que Vishnu Dusrath et Gilbert Noël sont défendus par Me Rex Stephen.

COUR SUPRÊME | Contributions sur carburants contestées

La défense du ministère de l’Industrie attendue

La demande du secrétaire général de l’Association des Consommateurs de l’île Maurice (ACIM), Jayen Chellum, et de Poorranarnenden Sungeelee, un consommateur, réclamant une révision judiciaire de la décision du ministère de l’Industrie et du Commerce d’imposer la taxation et les contributions sur les carburants, sera appelée devant le Chef juge Keshoe Parsad Matadeen lundi. Les défendeurs dans cette affaire, le ministère de l’Industrie, la State Trading Corporation et le Petroleum Pricing Committee, objectent à cette demande. Ils ont obtenu un renvoi pour loger leur défense. Dans son affidavit, les plaignants soulignent que la Consumers Protection Act ne fait aucune provision pour ce genre de contribution, qui serait illégale.