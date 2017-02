PROCHAINE VACCINATION DES FILLES DE 10 ANS : La Santé corrige le déficit de communication

La prochaine campagne de vaccination des adolescentes âgées de 10 ans contre le cancer du col de l'utérus – mesure introduite l'an dernier par le gouvernement – ne va plus tarder. Celle-ci concerne les filles de Std V dans toutes les écoles de Maurice. Toutefois, un manque cruel d'informations l'an dernier, tant du côté de la Santé que de l'Education, sur l'importance du Human Papilloma Vaccine, a provoqué la réticence de beaucoup de parents, qui ont refusé de faire vacciner leur enfant.

Le ministère de la Santé a pris bonne note et prépare cette fois une stratégie de communication. « On va améliorer la communication cette année. On y travaille déjà », affirme un cadre du ministère de la Santé, qui travaille sur la conception de la feuille d'informations devant être distribuée aux élèves concernés. « Ce sera dans un langage accessible et sur un ton très “friendly”. Cette feuille contient des explications sur le Human Papilloma Vaccine, plus connu comme le vaccin HPV. Les filles y trouveront aussi des informations pratiques, comme ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires après la prise du vaccin », explique ce cadre du ministère. Ce dernier ajoute que des sessions d'informations, données par des infirmières, sont aussi prévues dans les écoles à l'intention des parents.

Il y a eu, selon le ministère, un « bon response » à la première campagne de vaccination l'an dernier, malgré les hésitations de certains parents. Environ 75% des 8 000 élèves en Std V dans les écoles de Maurice et de Rodrigues ont ainsi été vaccinées. Soulignons que le vaccin est administré en deux doses dans un intervalle de six mois. « Les vaccins sont là et sont gardés dans les conditions requises. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires afin que toutes celles qui ont reçu la première dose l'an dernier aient la seconde au cours de février-mars et pour que toutes les filles de Std V soient aussi vaccinées. Il y a suffisamment de vaccin », affirme le Dr Fazil Khodabocus, responsable de ce dossier au ministère.

Ce dernier souhaite que les parents comprennent l'importance de ce vaccin, tout en indiquant qu'il n'y a aucune obligation pour qui que ce soit de faire vacciner son enfant. Soulignons que le Human Papilloma Vaccine est une recommandation de l'OMS et que, pour l'heure, il est adopté par une soixantaine de pays, dont Maurice.