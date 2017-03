PRODUITS PÉTROLIERS—MOTIONS D’ANNULATIONS DES PRIX: Le MMM souhaite arriver à un accord avec le MP

Le Bureau politique du MMM a délégué hier Reza Uteem pour des discussions avec le président du Mouvement patriotique, Alan Ganoo, en vue d’arriver à un accord sur les motions d’annulation de la hausse des prix des produits pétroliers.

Deux motions d’annulation ont été présentées la semaine dernière par Alan Ganoo et Reza Uteem à l’Assemblée nationale contre la majoration de 10 % du prix de l’essence et du diesel. Comme l’a indiqué samedi Paul Bérenger lors d’une conférence de presse, le Bureau politique de son parti s’est penché sur l’intérêt de trouver une formule susceptible de rendre l’action de l’opposition contre cette hausse des prix plus percutante. C’est ainsi que le Deputy Leader du MMM a été délégué pour rencontrer le président du Mouvement patriotique afin de trouver un arrangement.

Plusieurs options peuvent être envisagées et seront évoquées avec la Speaker une fois qu’une solution aura été trouvée entre les deux partis. Les motions pourraient être présentées simultanément ou être fusionnées en un seul texte. Quoi qu’il en soit, le MMM n’est pas opposé à l’idée qu’Alan Ganoo en tant qu’un des doyens de l’opposition ouvre les débats sur la question et que ce soit Reza Uteem qui les clôture.

Il faudra de toute façon attendre la rentrée parlementaire pour se fixer définitivement. Aux termes des standing orders, il faudra attendre que l’annonce de la majoration des prix publiée dans la Gazette du gouvernement soit déposée sur la table de l’assemblée nationale pour que la ou les motions d’annulation soient déposées officiellement à l’Assemblée nationale. Le parlement disposera alors d’un délai maximal de 30 jours pour débattre de la motion d’annulation.

Tous les partis de l’opposition ont jusqu’ici condamné la hausse des prix des produits pétroliers. Cette démarche a été qualifiée d’injuste dans la mesure où le gouvernement puise dans le prix des produits pétroliers pour financer une série de fonds dont le Build Mauritius Fund. De plus, on estime qu’il y a un manque de transparence concernant la gestion de ces fonds.