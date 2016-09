PRODUITS PÉTROLIERS: Vivo Energy Mauritius étend son réseau de stations-service

Vivo Energy Mauritius vient de procéder à la mise en opération d’une nouvelle station-service à Rivière-Noire. Avec ce nouveau point de distribution, ainsi que la récente réouverture de la station-service Shell de Paillotte, Vivo Energy Mauritius porte le nombre de ses stations-service à 47, ce qui constitue le réseau le plus étendu dans l’île.

La région de Rivière-Noire compte désormais deux stations-service Shell et celle qui vient d’être inaugurée est « équipée de toute la gamme de produits et services », précise la direction de Vivo Energy Mauritius. Celle-ci souligne que l’extension du réseau de stations-service cadre avec la stratégie de développement et d’amélioration de l’offre de services de la société qui « veut proposer à sa clientèle une expérience sans cesse revalorisée dans chacune de ses stations Shell ».

Pour ce qui est de la station Shell Paillotte, qui avait cessé ses activités en 2012, la reprise des opérations a été décidée car « la demande n’a cessé de croître dans cette localité ». Située juste après Solférino, à l’entrée sud de Candos, Paillotte se trouve sur un axe très fréquenté par les automobilistes. « La station-service redémarre ses activités avec une vaste gamme de produits et services pour répondre aux besoins des usagers », relate Vivo Energy. Et pour mieux répondre aux attentes de la clientèle, l’enseigne Hearty, un nouveau concept de boutique élaboré par Vivo Energy — offrant une croissanterie et des boissons —, complète l’offre globale de ce point de distribution.

« Par le biais de ce programme d’expansion commerciale, Vivo Energy Mauritius réaffirme sa volonté de jouer pleinement la carte de la proximité », indique Kiran Juwaheer, Managing Director de Vivo Energy Mauritius. Cette dernière, ajoute-t-il, s’est préparée à engager les financements nécessaires à la mise en opération de nouvelles stations-service Shell ainsi qu’à la revalorisation de celles existantes. Shell Saint-Paul est la dernière station-service en date concernée par cette opération coup de neuf. Elle abritera bientôt une boutique Hearty également.