PROFESSION DE FOI DE NOU REPIBLIK : L’espoir est-il encore permis ?

« Hope is not blind optimism. It's not ignoring the enormity of the task ahead or the roadblocks that stand in our path. It's not sitting on the sidelines or shirking from a fight. Hope is that thing inside us that insists, despite all evidence to the contrary, that something better awaits us if we have the courage to reach for it, and to work for it, and to fight for it. Hope is the belief that destiny will not be written for us, but by us, by the men and women who are not content to settle for the world as it is, who have the courage to remake the world as it should be » – Barack Obama.



Nul besoin de rappeler la situation abyssale dans laquelle notre pays se retrouve ces jours-ci. Nous sommes bel et bien au fond (au fin fond même) du gouffre politique.

Face aux innombrables scandales, face à une pratique politique désuète, pour ne pas dire préhistorique, frappée par la corruption, le népotisme, le clientélisme et le communalisme scientifique ; marquée par l’arrogance, l’incompétence et l’attitude « nou-p*s-ar-zot » de nos dirigeants politiques, face à la déprime quasi généralisée dans le pays, que nous reste-t-il ?

Certains vous répondront : l’envie de tout plaquer pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Ceux-là, personne ne pourrait leur en vouloir. L’avenir paraît tellement sombre pour les enfants de ce pays que même les plus optimistes d’entre nous ont pu, à un moment, se poser la question légitimement.

Mais voilà, nous avons tous sans exception, eu le privilège de naître sur un petit bout de paradis. Ce privilège, malheureusement, nous sommes nombreux à l’avoir perdu de vue. Il suffit de voir d’un peu plus près ce qui se passe dans le reste du monde, ou, si on a la possibilité, de voyager un peu, pour s’en rendre compte. Mark Twain n’avait pas tort.

Du coup, pour ceux qui réalisent qu’ils sont en effet privilégiés par naissance et n’ont aucune raison, voire aucune envie de renoncer à ce privilège du sol, il ne reste que l’espoir.

Espoir mais pas « optimisme aveugle ».

Nous sommes aujourd’hui nombreux, jeunes, moins jeunes, retraités, à vouloir un changement mais non seulement. Nous sommes aujourd’hui de plus en plus nombreux à faire quelque chose, aussi infime soit-il, afin de contribuer à ce changement.

Les réseaux sociaux aidant, la prise de parole se libère. On s’offusque, on s’indigne, on analyse, mais bien plus encore : on propose.

Certains d’entre nous ont fait le choix d’aller un peu plus loin : on donne de son temps, on s’engage auprès de sa communauté (entendu dans le sens géographique), auprès des plus démunis. On s’engage au sein de groupes de réflexion. On s’engage aussi en politique. Certains au sein de nouvelles formations, d’autres au sein de partis traditionnels. De bon augure pour l’avenir.

L’espoir et l’avenir. Au sein de Nou Repiblik, mouvement qui se veut du peuple, avec une vocation de construction politique, nous sommes guidés par cet espoir, « that thing inside us that insists, despite all evidence to the contrary, that something better awaits us if we have the courage to reach for it, and to work for it, and to fight for it », comme le dit si bien Barack Obama. Par amour du pays, uniquement.

Nous œuvrerons à un assainissement tous azimuts avec l’espoir de ceux qui veulent et qui s’engagent.

Nous œuvrerons à débattre, sans tabou, des enjeux du pays, et à proposer, avec l’espoir de ceux qui veulent que l’avenir de leurs enfants soit lié à celui de leur pays. Que ceux-ci grandissent et s’épanouissent sur notre sol et pas ailleurs.

Pour réussir cette vaste entreprise, il nous faudra convaincre de la justesse de notre projet afin de rallier l’appui et le soutien de tous. Mais cela ne pourra se faire que si nous arrivons d’abord à fédérer ceux qui croient en la République. Nous nous y attelons.

D’ores et déjà, nous invitons tous les Mauriciens à réagir sur nos propositions, à en faire d’autres, à nous communiquer leurs craintes mais aussi leurs messages d’espoir, via notre page Facebook. Une réforme de notre système politique, une économie centrée sur l’humain, donc réaliste, solidaire et humaniste, une transformation du pays en un modèle d’excellence en matière d’énergies renouvelables et de gestion de déchets, également en une véritable île digitale, la place des arts, de la culture et du sport dans la vie des Mauriciens, autant de sujets, parmi d’autres, sur lesquels l’avis de tout un chacun nous intéresse.

Oui l’espoir est permis. L’espoir que notre destin ne sera pas façonné pour nous, mais par nous.