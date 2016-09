PROFESSION MÉDICALE - COMPETITION ET SÉLECTION : Les nouveaux médecins soumis à plusieurs examens

Les autorités resserrent les vis en ce qui concerne l'entrée dans la profession médicale. Entouré des dirigeants du Medical Council, le ministre de la Santé a en effet annoncé hier après-midi plusieurs mesures, dans un souci, a-t-il expliqué, de veiller au maintien de la qualité de la profession et, par là même, de s'assurer d'un service sans reproches à la population. Plusieurs examens sont prévus pour pouvoir exercer dans le pays et, du coup, cette profession devient compétitive et sélective.

Pour l'heure, les nouveaux diplômés en médecine font une demande d'enregistrement provisoire comme médecins pour pouvoir entreprendre le stage d'internat d'une durée de 18 mois dans les hôpitaux Mais le Certificate of Pre-Registration ne suffit plus. Le Medical Council (MC) et le ministère de la Santé sont tombés d'accords pour une sélection de ceux qui sont aptes à entreprendre l'internat. « Il y a 300 personnes qui attendent pour l'internat, mais nous ne pouvons prendre que 200 personnes. Les places seront allouées sur une base de mérite. Désormais, il y aura un examen avant l'internat. Person pa kapav dir a lavenir ki zot pa okouran », a averti hier Anil Gayan, en ajoutant que provision a été faite dans le Finance Bill, voté le mois dernier, pour la mise en pratique de cette mesure. Les autorités vont vite en besogne et finalisent les procédures en vue de la tenue des premiers examens de l'internat le mois prochain avec la collaboration du National Board Examinations of India (NBEI). Soulignons que c'est le même organisme indien qui prépare les questionnaires pour les Doctor's Registration Examinations. Ces derniers examens se tiennent deux fois l'an, soit en mars/avril et en septembre/octobre, et il s'agit d'une étape obligatoire après l'internat pour l'obtention du Certificate of Registration donnant droit à exercer la profession dans le pays.

En évoquant le “shift system” pour les médecins – mesure contestée par le syndicat des généralistes et en vigueur à titre expérimental dans les Casualties seulement –, le ministre de la Santé a fait état du recrutement de 310 médecins avant la fin de l'année. Et là aussi le ministère a décidé de faire une sélection très rigoureuse des éventuels intéressés par le biais d'un examen et en sollicitant l'aide, encore une fois, du NBEI. « Pou bizin pas enn lexamen avan rant dan la fonksion piblik. Se dan lintere bann medsin ek bann pasian ki nou al delavan ek sa bann mesir-la », a déclaré Anil Gayan.