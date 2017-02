PROFESSION MÉDICALE: Un effectif de 2800 médecins pour le pays

Selon le nouveau registre annuel du Medical Council, publié cette semaine, le pays compte déjà près de 2800 médecins et plus de la moitié d'entre eux exercent dans le privé. Il existe 378 internes dans les hôpitaux et dans moins deux ans, on prévoit 3000 médecins dans le pays, moyennant que ces aspirants-mèdecins bouclent leur stage pratique avec succès. À ce jour, d'après le constat des professionnels de la santé publique et privée, le pays a suffisamment de médecins pour satisfaire les besoins de la population.

Est-ce trop de médecins ou pas suffisant pour répondre adéquatement aux demandes de quelque 1,3 million d'habitants? « Il n'y a plus de pénurie de médecins dans le pays ... Nous sommes à l'aise à ce niveau » affirment nos interlocuteurs. « Les chiffres indiquent que nous avons à Maurice un médecin pour environ 400 personnes. Ce nombre est largement suffisant lorsqu'on tient compte des recommandations de l'OMS concernant le personnel médical », affirme un médecin occupant un poste de responsabilité au ministère de la Santé. « Nous nous trouvons dans la même catégorie que les grands pays européens que ce soit par rapport au nombre des professionnels de santé ou à l'accessibilité des soins de base » affirment avec fierté des cadres de ce ministère.

Les chiffres de l'OMS évoquent une moyenne dans le monde de 13 médecins pour 10000 habitants, avec d’importantes variations entre les pays et les régions. D'après cette instance, on ne trouve que deux médecins pour 10 000 habitants dans la Région africaine de l’OMS, contre 32 pour 10 000 dans la Région européenne. Ainsi dans les pays suivants le nombre de médecins pour 10000 habitants il y a cinq ans était comme suit: 24 en France; 25 en Australie, 26 aux États-Unis; 42 en Belgique; 8 en Afrique du Sud.

À Maurice on compterait environ 25 médecins pour 10 000 personnes et les responsables de la Santé soulignent aussi la présence d'un point de service de santé public à proximité des habitants « Accessibility of health services is very good here. À titre d'exemple, vous trouverez à chaque 3,5 km soit un hôpital régional soit un medi-clinic ou Area Health Centre ou encore un Community health Centre, cela sans compter que nous sommes un des rares pays au monde à être doté d'un service de santé public gratuit pour tous », se plaisent à mettre en exergue ces responsables du ministère qui admettent néanmoins qu'il « y a des améliorations à apporter ».

Parmi les 378 aspirants-médecins en stage d'internat, une centaine terminera au mois d'avril prochain et les autres au courant de 2018. Il y a aussi une soixantaine de diplômés en médecine qui n'ont pas encore entrepris leur internat car n'ayant pas réussi à l'examen d'entrée pour ce stage pratique qui a eu lieu en novembre dernier. Au moins une cinquantaine de nouveaux diplômés rentreront au pays au cours de cette année. On trouve aussi le cas de cet autre aspirant-médecin ayant terminé l'internat mais ayant échoué au Medical Registration Examinations en novembre dernier; il ne détient donc pas le permis pour être en mesure d'exercer.

Depuis quelques années des vieux routiers de la profession médicale tirent la sonnette d'alarme sur le nombre important de jeunes confrères détenant pourtant leur full-registration mais qui n'exercent pas. Ils ont des difficultés à décrocher un poste que ce soit dans le service public ou privé et auraient aussi beaucoup de mal à avoir une clientèle dans leur propre cabinet de consultation en raison de la concurrence au sein de la profession. Bon nombre de patients préfèrent se tourner vers les médecins d'expérience.

Vu le nombre grandissant de jeunes médecins « chômeurs », n'y a-t-il pas risque de saturation dans cette profession. Depuis quelques années, à plusieurs reprises le Medical Council attire l'attention des autorités sur un surnombre de médecins dans le pays et en fait part de sa préoccupation. « C'est connu de tous qu'il y a un excédent de médecins dans le pays » nous dit un des responsables du MC. « À chaque fois que nous avons une réunion avec le ministère nous ne manquons pas d'évoquer le sujet » précise cet interlocuteur du MC.

Le ministère a-t-il déjà envisagé d'entreprendre une étude sur la question? Interrogé par Le Mauricien avant-hier après la cérémonie du lancement de l'induction course destiné aux nouveaux internes sur le nombre élevé de médecins, Anwar Husnoo n'esquive pas la question. « Vous soulevez un point intéressant et je pense que cela mérite une réflexion sérieuse. Il faut en discuter certainement. Honnêtement je ne sais pas si le ministère a entrepris une récente étude sur la question » a répondu le ministre de la Santé.

Etudes médicales à l'étranger : l'intérêt diminue

L'enthousiasme des HSC School leavers et de leurs parents pour des études en médecine et dans d'autres disciplines liées à la santé se serait-il amoindri? En tout cas, une des principales agences de recrutement des étudiants proposant des études universitaires à l'étranger a constaté une baisse depuis au moins trois ans dans la demande qu'elle a reçue s'agissant des études dans les disciplines suivantes, notamment, médecine générale, pharmacie, dentisterie et health sciences. Le nombre total de jeunes qui se sont rendus ces trois dernières années en Chine pour des études dans ces filières était comme suit: 112 en 2014; 106 en 2015 et 96 en 2016.

Une des explications à cette baisse d'intérêt serait l'adoption des nouvelles lois ces dernières années concernant la pratique de ces professions à Maurice et particulièrement l'enregistrement de ces professionnels.