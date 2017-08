PROFESSION MÉDICALE : Environ 60 nouveaux diplômés à Maurice depuis mai

Le National Board of Examinations of India, organisme qui prépare les questionnaires pour les examens du Medical Council (MC), a fait savoir à la partie mauricienne qu'il n'est pas disponible avant le 15 novembre pour l'organisation de ces examens. Les prochains examens concernant l'entrée pour l'internat et ceux pour l'enregistrement des nouveaux médecins auront lieu durant la deuxième quinzaine de novembre, et ce alors que le MC croyait pouvoir les organiser vers fin septembre/début octobre.

Le nombre de nouveaux médecins sur le marché du travail continue d'augmenter. Au total, 2 027 généralistes exercent actuellement dans le privé et dans le service public. Depuis le mois de mai, une soixantaine de nouveaux diplômés sont rentrés au pays et environ 25 à 30 étudiants termineront incessamment leur formation à Maurice. Le MC prévoit aux alentours de 200 candidats aux prochains examens pour l'internat, incluant ceux qui en seront à leur troisième tentative.

Le MC, selon nos informations, voudrait confier la préparation des questionnaires pour l'examen d'entrée à l'internat à un autre organisme. Des discussions autour de ce projet ont été enclenchées depuis quelque temps. En effet, un bon nombre de médecins comptant une très longue carrière expriment des réserves sur le choix des autorités au sujet du National Board of Examinations of India.

Le MC explore deux avenues : soit confier cette responsabilité à un « independent panel » au plan local, comme c'est le cas pour l'examen pour l'enregistrement des nouveaux spécialistes, ou se tourner vers une organisation internationale reconnue. S'agissant de cette dernière option, le MC a exprimé une préférence pour l'Australian Medical Council Examinations, mais reconnaît que les négociations avec cette organisation professionnelle prendront beaucoup de temps avant d'aboutir à un résultat. Néanmoins, le MC souhaite entamer des démarches auprès de leur homologue australien en vue des premières discussions.

L'examen organisé par l'Australian Medical Council Examinations pour accéder à l'internat comprend deux étapes et se déroule à deux dates différentes. La première est consacrée à la théorie (Part 1) et la seconde (Part 2) au « clinical ». Leurs certificats sont reconnus dans plusieurs pays, et ce contrairement à celui octroyé à l'issue des Pre-registration Entry Examinations organisés par le MC avec la collaboration du National Board of Examinations of India. Au cas où cette organisation australienne témoignerait d'un intérêt à la demande du MC, ce dernier entreprendra alors des discussions sur la possibilité d'organiser l'Australian Medical Council Examinations Part 1.